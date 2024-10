Ideja za izlet: spoznajte tri čudovite in poučne tematske poti

Predlagamo tri takšne, ki so primerne za staro in mlado.

Zlatorogova pravljična pot

Zlatorogova pravljična pot je speljana po Ukancu. Je krožna, zabavna in raziskovalna, dolga približno dva kilometra in primerna za otroke vseh starosti.

Njen namen je približati raziskovanje narave in gibanje s pomočjo pravljic. Vodi čez travnike, ob jezeru in skozi gozd, kjer pohodniki spoznavajo naravne in kulturne znamenitosti.

FOTO Primož Hieng

Začne se ob kampu Bohinj v Ukancu, po njej usmerjajo informativne table, vmes nadobudneže pozdravi devet junakov bohinjskih pravljic. Pot spodbuja k aktivnostim, ki vključujejo uporabo vida, sluha, okusa, vonja, tipa, ravnotežja in gibalnih sposobnosti.

Navdušuje tudi zaradi prelepe narave Zlatorogovih zakladov, kot so cvetlice, čudovite gore, čarobno jezero, čiste vode, zeleni travniki, mogočni slapovi in pravljična bitja.

Po njej se lahko podamo sami, lahko si pomagamo s knjižico Zlatorogove zanke in uganke, v kateri najdemo pravljice, zemljevid in prostor za štampiljke/nalepke, ki jih zbiramo na poti. Knjižica je na voljo v Turističnoinformacijskem centru Bohinj. Za vodenje po poti je na voljo tudi brezplačna aplikacija.

Lintverjeva pot

Na Krasu in v Brkinih so uredili veliko tematskih poti. Ena od njih je Lintverjeva pot, ki se začne v Mitskem parku Rodik, v vasi ob vznožju Brkinov. Mitski park obljublja edinstveno doživetje v naravi, obogateno s spoznavanjem lokalnega izročila, ki ga na dveh tematskih poteh približajo zapisane mitske zgodbe in umetniške stvaritve, postavljene v naravno okolje.

FOTO: Katja Rotar

Na Lintverjevi poti se drobci mitskega izročila navezujejo na določen kraj in so v prostoru predstavljeni z umetniškimi kamnitimi označevalci in skulpturami. Dolga je 6,5 kilometra, zanjo si je treba vzeti dve uri in pol časa.

FOTO: Tina Furlan

Vodi po brkinskem gozdnem terenu mimo petih točk, z dvema dodatnima točkama se lahko podaljša za tri kilometre. Tamkajšnji skrivnostni svet lahko obiskovalci najprej spoznajo v interaktivnem centru, od koder se potem sami podajo, s pomočjo mobilne aplikacije ali zemljevida, na odkrivanje mitske krajine.

FOTO: Nejc Bole

Pot je zelo dobro označena, primerna tudi za otroke, če se prej napoveste v centru, ki je odprt vse leto, pa vas bo po njej pospremil izkušen lokalni vodnik.

Center Rodik FOTO: Andrejka Cunjac

Tematska pot Na svoji zemlji

Tematska pot, ki vodi po stopinjah prvega slovenskega celovečernega zvočnega igranega filma z istoimenskim naslovom, poteka po Baški grapi, ozki dolini reke Bače, ki se proti Gorenjski zaključi na Petrovem Brdu in proti Primorski v Bači pri Modreju.

FOTO: Alenka Zgaga

Pot je speljana med vasema Grahovo ob Bači in Koritnica, kjer je bila posneta večina kadrov filma, in povezuje točke, na katerih so nastali ključni prizori. Na njih so postavljene informativne table, ki s sliko in besedo popeljejo v čas nastajanja filma in razkrivajo ozadje zgodbe.

FOTO: Alenka Zgaga

Točke tvorijo krog, ki se začne in konča na Grahovem ob Bači, kjer je v domu krajanov tudi medijska točka. Celotna pot vodi po obronkih okoliških travnikov in gozdov mimo hribovskih domačij, od koder se mnogokrat odpre pogled na dolino in vasi ter tudi na okoliške hribe in gore.

FOTO: Alenka Zgaga

Ni zahtevna, obiskovalci lahko izberejo celovito različico, ki je dolga 12 kilometrov in vzame pet ur, ali krajšo, sedemkilometrsko, ki se jo prehodi v približno treh urah.

Po njej se lahko podamo sami, usmerjali nas bodo številni kažipoti, po vnaprejšnjem dogovoru pa po njej popeljejo tudi vodniki.