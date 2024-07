Hyundai je vsaj na našem trgu najprej ponudil kono na bencinski in hibridni pogon, z nekaj zamika pa še povsem električno. Mi smo jo preizkusili v izvedbi z močnejšo baterijo z zmogljivostjo 65 kWh in električnim motorjem z močjo 160 kW. Z mesta do 100 km/h pospeši v 7,8 sekunde, najvišja hitrost je dobrih 170 km/h. Torej je to lahko zelo odziven avtomobil, ki je precej tih, tako da na avtocesti bolj slišite vetrni piš in pnevmatike. Proizvajalec govori o porabi med 14 in 16 kWh/100 km. Dober doseg Kono smo vozili relativno prijazno, a po avtocesti le skladno s prometom, torej ne prepočasi. ...