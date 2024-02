Honorjev novi srednjerazrednik se lahko pohvali z odpornostjo proti padcem

Medtem ko kitajski Honor na veliko predstavlja svoj najtanjši telefon s prepogljivim zaslonom magic V2, je v roke uredništva priromal tudi povsem svež srednjerazrednik honor magic 6 lite, ki se lahko pohvali s švicarskim certifikatom SGS s petimi zvezdicami za splošno odpornost proti padcem z višine do metra in pol. Tudi sicer je lahki čarobnež zanimiv telefon z zmogljivim procesorjem, obiljem spomina (8+256 GB), velikim amoled zaslonom s 120-herčnim osveževanjem in povečano ločljivostjo 1220 x 2652 pik, močno baterijo in glavno kamero s kar 108 megapiksli ter odpornostjo proti pljuskom vode i...