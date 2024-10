Grozljivo čudoviti aranžmaji

Tudi če ne praznujemo noči čarovnic, ne bo nič narobe, če si dom konec oktobra popestrimo v duhu tega praznika, ki ima korenine v keltski kulturi. Ko pomislimo na okrasje za noč čarovnic, nam običajno pridejo na misel izrezljane buče, a s tem početjem imajo veselje v glavnem najmlajši in tisti, ki uživajo v ustvarjanju, vsi drugi pa se lahko preizkusimo v aranžiranju strašljivih šopkov.

Kombiniramo črno, škrlatno in belo.

Izberemo cvetje v barvah noči čarovnic, torej čim bolj temno rdeče, če najdemo črno, toliko bolje, lahko je tudi temno rjavo, te temačne tone pa nato kombiniramo s škrlatnimi barvami, ki spominjajo na kri. V grozljive aranžmaje se dobro poda tudi bela, ne nazadnje so beli duhovi in okostnjaki, da bo vse skupaj res videti profesionalno, pa dodamo še kakšno nenavadno rastlino, lahko je tudi umetna ali suha. Slednje po želji pobarvamo v črno, škrlatno ali belo ali pa pustimo v naravnih odtenkih, takšne bodo bolj kot na noč čarovnic spominjale na jesen in lahko nam krasijo dom, dokler jih ne bomo zamenjali z božičnimi dekoracijami.

Suho cvetje, še posebno lotos, je ravno pravšnje za noč čarovnic. FOTO: Hemera Technologies/Getty Images

Z drugega sveta

Od svežega cvetja bodo najboljša izbira dalije in vrtnice, oboje lahko z malo sreče najdemo v črni ali zelo temno rdeči barvi, v nasprotnem primeru pa cvetove poskušamo pobarvati sami. Nekaj jedilne črne barve kanemo v vodo, ki smo jo natočili v vazo, cvetju nekoliko prirežemo stebla, da bodo lažje in hitreje posrkalo tekočino, ta pa bo nato potovala proti cvetnim listom in jih obarvala. Najlepši učinek bomo dobili z belimi cvetovi, poskusimo pa lahko s kakršnimi koli, rezultat nas lahko prijetno preseneti.

Suho cvetje in veje lahko tudi pobarvamo.

Temno vijolične, že skoraj črne kale so lahko v pravih kombinacijah videti tudi kraljevsko. FOTO: Malkovstock/Getty Images

Čudovite grozljive aranžmaje ustvarimo tudi s pomočjo kal, te so namreč na voljo v zelo temnem vijoličnem odtenku, ki se krasno poda k rdeči, beli in črni. Temno vijolične kale z nekaj črnimi in zlatimi dodatki bodo videti nadvse kraljevsko. S črnim ali zlatim sprejem denimo pobarvamo vejo, ki smo jo našli med sprehodom po gozdu ali parku, in jo nato zgolj vtaknemo v vazo h kalam. Strašljiv je lahko tudi suh lotos, ki ga pogosto dodajajo šopkom in predvsem ikebanam, z malo domišljije in pravimi dodatki pa bo videti kot nekaj z drugega sveta.