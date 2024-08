Gonoreja vse bolj odporna proti zdravilom! Lahko postane celo neozdravljiva

Gonoreja postaja vse bolj odporna na antibiotike, zato bi lahko v prihodnosti postala neozdravljiva, opozarjajo zdravniki. Število trdovratnih primerov na, denimo, Otoku narašča, samo lani je bilo tam ugotovljenih 85.000 primerov gonoreje, kar je največ doslej.

Če je ne zdravimo, lahko povzroči resne zdravstvene težave, vključno z medenično vnetno boleznijo in neplodnostjo. Večina primerov je ozdravljivih, vendar se je v zadnjem času povečalo število bolnikov z različico bolezni, odporno na ceftriakson, antibiotik, ki se običajno uporablja za zdravljenje te okužbe.

Nekateri hospitalizirani

Večina pacientov je bila stara med 20 in 30 let in je bila heteroseksualnih, z bolj trdovratno obliko pa so se okužili v tujini, navaja britanska agencija za zdravstveno varnost (UKHSA), poroča The Guardian.

Po podatkih agencije so med junijem 2022 in majem 2024 v Angliji odkrili 15 primerov gonoreje, odporne na ceftriakson. Pet primerov je bilo odpornih proti prvi in drugi liniji zdravljenja ter drugim antibiotikom. Zaradi tega so morali nekatere paciente hospitalizirati in jim dati mešanico močnih zdravil, da bi preprečili širjenje na druge dele telesa.

Pozivajo k uporabi kondomov

»Gonoreja postaja vse bolj odporna na antibiotike in tveganje, da bo v prihodnosti postala neozdravljiva, se povečuje. Nezdravljena gonoreja lahko povzroči resne zdravstvene težave,« je pojasnila zdravnica Helen Fifer.

Bakterija Neisseria gonorrhoeae FOTO: Design Cells, Getty Images

»Kondomi so najboljša obramba. Če ga z novim partnerjem še niste uporabljali, se testirajte, da odkrijete morebitno okužbo in preprečite nadaljnji prenos. Tistim, ki pri spolnih odnosih z novimi partnerji ne uporabljate kondomov, je redno testiranje na spolno prenosljive bolezni, kot je npr. gonoreja, bistveno za ohranjanje spolnega zdravja,« dodaja.

V Angliji narašča pojavnost spolno prenosljivih bolezni. Lani je bilo ugotovljenih 401.800 okužb, kar je 4,7-odstotno povišanje v primerjavi z letom 2022. Skoraj polovica od teh je bila s klamidijo, ob 85.223 okužbah z gonorejo pa so zabeležili 9.513 primerov sifilisa, kar je največ po letu 1948.