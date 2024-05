Genialen trik s folijo za živila, ki bo navdušil vse goste na pikniku

S prvomajskimi prazniki smo čisto zares otvorili sezono piknikov in na našem portalu smo objavili že kar nekaj idej, kako poskrbeti, da bodo letošnji še posebej uspešni in okusni. Tudi današnji trik, ki smo ga zasledili na družbenih omrežjih, nam bo prišel prav pri obedovanju na prostem. Pravzaprav je tako genialen, da ga bomo uporabljali precej pogosto.

V kuhinji se nam rado zgodi, da pripravljene hrane ne pojemo v celoti in nam kaj ostane. Včasih pa kaj pripravimo tudi vnaprej. In da bi jedi ostale sveže in nepoškodovane, si pomagamo s folijo za živila. A slednjo bomo danes uporabili na čisto drugače način, kot smo ga vajeni.

Pokrovka, ki jo naredimo s pomočjo folije za živila

Folija za zavijanje živil je nepogrešljiv pripomoček v vsaki kuhinji. Omogoča nam, da živila hranimo dlje časa, ohranjamo njihov sveži okus, preprečimo izgubo vlage in dostop mrčesu, bakterijam ter podobnim nevšečnostim. Folijo navadno ovijemo okoli živil ali jo poveznemo čez krožnike in sklede. Tokrat pa bomo iz nje naredili pokrovko!

Ko smo trik opazili na družbenih omrežjih, smo bili naravnost osupli. Avtor videa namreč rob folije najprej ovije po robu pladnja, nato pa folijo pri vrhu prime skupaj in jo zavrti. Tako ustvari pravo pravcato pokrovko, ki se ne dotika hrane, hkrati pa jo ščiti pred najrazličnejšimi zunanjimi vplivi.

Na prvi pogled se vse skupaj zdi skoraj nemogoče, saj smo vajeni, da se tovrstna folija lepi skupaj, se trga in podobno. A v resnici je stvar precej logična. Ko poprimemo za vrh folije, pod njo ujamemo zrak in ta jo nato drži pokonci, da se ne sesede na čudovite jedi, ki čakajo pod plastičnim slojem. Na ta način bomo lahko pred začetki piknikov zaščitili najrazličnejše jedi, celo visoke torte, za katere smo do sedaj potrebovali posebne pokrove, da jih nismo poškodovali.