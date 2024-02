Galaxy S24 ultra: Ultimativni telefon za ultimativno ceno

Od Samsungove serije galaxy S človek že od njenih začetkov pričakuje, da bo dobil odličen pametni telefon, pri čemer model ultra zadnjih nekaj let predstavlja ultimativni vrh ponudbe. In letošnji S24 ultra ni prav nič drugačen: gre pač za Samsungov najzmogljivejši, najbolje opremljeni, najbolj elegantni model, ki pa je seveda tudi najdražji, saj je zanj treba odšteti konkretnih 1449 evrov oziroma kakšnega stotaka in pol manj, če se odločimo za vezavo pri katerem od operaterjev.

Eleganca na visoki ravni

Galaxy S24 ultra je presneto lep telefon. No, saj za toliko denarja tudi mora biti. Stranice so vsako leto malce manj zaobljene in zaslon je letos popolnoma raven, tako da telefon zelo lepo sede v dlan, pa čeprav ne gre ravno za majhen aparat. Je pa letošnji model mičkeno tanjši in lažji od prejšnje generacije.

Vgrajena umetna inteligenca ponuja vrsto uporabnih funkcij.

Ogrodje ultre je narejeno iz titana, kar pomeni še večjo čvrstost, po drugi strani pa je titan predstavljal nov izziv za korejske inženirje, saj slabše oddaja toploto od aluminija, zato so morali poskrbeti za še učinkovitejše hlajenje.

Elegantna oblika FOTO: Staš Ivanc

Sprednja in zadnja stran telefona sta zaščiteni z novim zaščitnim steklom gorilla glass armor, ki naj bi prinašalo štirikrat večjo odpornost proti udarcem, hkrati pa naj bi se svetloba od njega odbijala za kar 75 odstotkov manj. Spodnja in zgornja stranica sta popolnoma ravni, v spodnji pa se skriva še pisalo S pen, ki je prišlo iz zdaj že pokojne serije note in ponuja še več funkcionalnosti.

Nekateri prisegajo na pisalo. FOTO: Staš Ivanc

Silno drobovje

V nasprotju z »navadnima« galaxyjema S24 in S24+, v katera so vgradili hišne procesorje exynos, je ultra opremljena s trenutno najmočnejšim androidnim srčkom, Qualcommovim snapdragonom 8 gen 3, ki na testih zmogljivosti pometa s konkurenco. Telefon je v osnovni različici opremljen z 12 gigabajti delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, lahko pa si omislimo vse do enega terabajta notranjega pomnilnika. Kot pa smo že vajeni zadnja leta, serija S nima reže za spominsko kartico.

O zmogljivostih ne bi izgubljal besed, saj bo telefon še vrsto let zlahka poganjal vse, kar bomo naložili nanj. Baterija s kapaciteto 5000 mAh na račun novejšega procesorja zdrži najdlje doslej, dejansko skoraj ves vikend normalne uporabe oziroma ves dan intenzivnega dela in mučenja telefona. Le polni se razmeroma počasi v primerjavi z nekaterimi drugimi premijci, in sicer z le 45 W.

Samsungovi zasloni se že od nekdaj poglavje zase in tako je tudi pri novi ultri. Velikanski 6,8-palčni (17,2-centimetrski) amoled zaslon ponuja fantastično sliko s krasnimi barvami, hudimi kontrasti in pravo črnino, hkrati pa naj bi imel največjo svetilnost doslej, tako da ga ni težko uporabljati niti pri res močni sončni svetlobi.

Zmogljive kamere

Pri kamerah niso ravno izumljali tople vode. Glavna širokokotna kamera ponuja kar 200 milijonov slikovnih točk, lepo odprto zaslonko, lasersko samodejno ostrenje in optično stabilizacijo slike, ultra širokokotna kamera ima 12 megapikslov in prav tako zna samodejno ostriti, telefoto kameri z 10 MP, avtofokusom in trikratno optično povečavo pa se je pridružila nova telefoto leča s 50 MP in petkratno povečavo namesto lanske z 10 MP in desetkratno optično povečavo slike.

50 MP ima nova telefoto kamera s petkratno optično povečavo slike.

Dejansko se nova kombinacija kamer pri zumiranju odreže bolje kot prejšnja, saj je veliko bolj prilagodljiva in brez skokov v kakovosti zumirane slike. Slika je ostrejša tudi pri močnejšem digitalnem zumiranju. Selfie kamera z 12 MP in samodejnim ostrenjem je ostala ista in je še vedno odlična. Tudi video je na ultra visoki ravni, pri čemer lahko snemamo vse do ultra visoke ločljivosti 8K.

Če sliko zarotiramo, umetna pamet uspešno zapolni manjkajoči prostor. FOTO: Staš Ivanc

Umetna pamet

Eden glavnih adutov letošnje ultre oziroma serije S pa je v telefon vdelana umetna inteligenca, o kateri smo že pisali in ki uporabniku res olajša delo oziroma ponuja vrsto priročnih rešitev, od prevajanja govora in besedila v živo prek urejanja in povzemanja besedil do spletnega iskanja in urejanja oziroma manipuliranja s fotografijami in videoposnetki. Dejansko si je za vse mogoče funkcije UI najbolje ogledati kak poučen video, saj so možnosti, ki jih ponuja ultra, res zanimive.

Galaxy S24 ultra je res ultimativen telefon za ultimativno ceno.