Explorer je pri Fordu že dolgo znano ime, vendar to velja predvsem za Ameriko. Ne vemo, zakaj, ampak za Evropo so se odločili pripraviti še en model z istim imenom, ki pa je po vsebini nekaj povsem drugega. Sicer je prav tako neke vrste športni terenec, pa vendarle bolj kompakten in predvsem z drugačnim pogonom – električnim. Do tega avtomobila je evropski del Forda prišel s pomočjo Volkswagna, s katerim sodeluje na različnih področjih. Explorer je pripravljen na konstrukcijski osnovi koncerna Volkswagen za električne avtomobile (MEB), izdelujejo pa ga pri Fordu, v prenovljeni tovarni v Kölnu...