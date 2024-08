Fige: znak, po katerem prepoznate, da ste jih prezgodaj odtrgali

Fige so značilne rastline Sredozemlja, dobra plat vse bolj vročih poletij pa je, da vse bolje uspevajo tudi v krajih s hladnejšim podnebjem. Zato jih v zadnjih letih uspešno vzgajamo skorajda po vsej Sloveniji, prav zdaj pa je čas, ko obilno zorijo.

So ena najstarejših sadnih rastlin, poznamo jih iz Svetega pisma, v katerem preberemo, da sta se Adam in Eva odela v figove liste. Sicer so fige gojili že Asirci pred 5000 leti, v prehrani so jih uporabljali tudi v stari Grčiji, Palestini, Mezopotamiji, Egiptu in Rimu. Danes so glavne pridelovalke teh sadežev prijetnega okusa Turčija, Egipt, Alžirija, Maroko in Iran. V Sloveniji uspevajo zlasti v Istri, Brdih in na Goriškem, najdemo jih na Krasu in celo na celini. Brez težav prezimijo v krajih, kjer se temperatura ne bo spustila več kot 15 stopinj pod ledišče.

...

Beli mleček

Poznamo več sort, po barvi jih delimo na bele, rdeče in črne. Pobiramo in uživamo povsem zrele plodove, kar prepoznamo po tem, da je sadež že nekoliko zmehčan ali celo uvel. Znak, da plodovi še niso zreli, je bel mleček, ki se pocedi iz peclja, ko jih utrgamo. Pojejmo jih čim prej, ko jih odtrgamo, take so najboljše. Zrelih ni treba lupiti, saj so dovolj mehke, da se kar raztopijo v ustih.

Ustvarjanje s figami

Vsebujejo veliko sladkorja, zato jih uporabljamo predvsem pri pripravi sladic. Narezane na koščke dodajamo sadnim solatam, kosmičem za zajtrk, smutijem, z njimi okrasimo torte. Zelo dobro se ujamejo s slanimi okusi. Imenitne so v družbi sira, tudi mehkega, celo skute, zraven pa se prileže tanka rezina pršuta. Iz fig pripravimo majhne prigrizke, velike za grižljaj, postrežemo jih s kozarcem vina. Nekaj predlogov: zrele, a čvrste plodove narežemo na polovice ali četrtine, posamezne rezine ovijemo v na tanko narezan pršut ali slanino in z vseh strani zlato zapečemo na oljčnem olju. Ali pa plodove na vrhnjem delu križno zarežemo in jih razpremo, da nastane nekak cvet. Napolnimo ga z mehkim kozjim sirom, rahlo potlačimo in postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj. Pečemo, dokler se sadež in sir ne zmehčata. In ne nazadnje se ob dobri letini lotimo kuhanja marmelade. Za osnovni recept potrebujemo le fige in sladkor, okus pa lahko bogatimo z različnimi dodatki, na primer cimetom ali klinčki, zanimiv bo z dodatkom ostrega ingverja. Med kuhanjem lahko dodamo kozarec vina, terana ali refoška. Kuhamo, dokler tekočina ne izpari.