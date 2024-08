Evforija se je polegla, odločajo kupci

Bilo je poleti pred tremi leti, ko smo zbrali množico napovedi, da bodo različne avtomobilske znamke v nekaj letih prodajale le še električne avtomobile. Zdaj se mnoge umikajo iz teh zavez.

Morda najglasnejši je bil Volvo, njihov komercialni direktor Björn Annwall je še lani dejal, da Volvo po letu 2030 ne bo prodal niti enega avtomobila, ki ne bo popolnoma električen. Zdaj je glavni šef Jim Rowan dejal, da so 48-voltni blagi hibridi in priključni hibridi idealna premostitvena tehnologija za stranke, ki niso pripravljene na prehod na električne avtomobile, in da bo Volvo še naprej vlagal v to tehniko.

48-voltni blagi hibridi in priključni hibridi so idealna premostitvena tehnologija, pravijo pri Volvu. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Pri Porscheju so pred kratkim dejali, da svojega cilja, po katerem naj bi bilo 2030. kar 80 odstotkov vseh njihovih prodanih avtomobilov električnih, verjetno ne bodo mogli doseči. Čeprav so jih sposobni toliko proizvesti, odločajo kupci. »Prehodno obdobje bo daljše, kot smo načrtovali pred petimi leti,« so sporočili.

Porschejeva prodaja električnega taycana (pred prenovo) se je za polovico zmanjšala. FOTO: Josh Arslan/Reuters

Tudi Gernot Döllner, šef Audija, kjer so bili v koncernu Volkswagen najbolj pogumni in so 2021. napovedovali, da bodo leta 2026 prenehali izdelovati motorje z notranjim zgorevanjem, je zdaj izjavil, da računajo, da bi imeli leta 2033 popolnoma električno paleto, a da bo faza tranzicije podaljšana in da si bodo pomagali s priključnimi hibridi.

Fordu zadnja leta v Evropi ne gre dobro. Opušča proizvodnjo nekdanjih klasičnih uspešnic (mondeo, fiesta, c-max, focus), pred časom pa je radikalno napovedal, da bodo imeli leta 2030 v ponudbi le še električne avtomobile. Teh prodajo malo, šele jeseni dobijo prvega z evropskim poreklom (ford explorer). Pred kratkim so sicer odprli za električni pogon predelano glavno evropsko tovarno v Kölnu, v katero so vložili milijardo evrov. Malo zatem je le prišla tudi izjava vodje električnega programa Marina Gjaje, da je bila letnica 2030 zastavljena preveč ambiciozno in da »ne moremo staviti vsega na eno karto, če tako ne mislijo tudi kupci«.

Tudi Mercedes-Benz je leta 2021 za konec desetletja napovedal le električno dobo, a so že spomladi spremenili mišljenje: leta 2030 bodo polovico prodaje ustvarili z električnimi avtomobili. Med nemškimi prvaki le BMW ni objavljal nobenih datumov, a je letos edini opazno povečal prodajo električnih avtomobilov. V pol leta so zanje našli 180.000 kupcev, tretjino več kot lani. Mercedesu je prodaja precej upadla, za 17 odstotkov, na 93.000 prodanih vozil, Audijeva je stagnirala s 76.000 primerki, Porschejeva prodaja električnega taycana se je za polovico zmanjšala, na manj kot 9000 avtomobilov.