En detajl naj bo poseben, bodite pogumni, tudi če običajno niste

V časih družabnih medijev je težko ostati originalen, tudi pri notranji opremi. Mnogi zamisli iščejo tudi na različnih platformah, kjer je trendom težko ubežati, in hitro se lahko zgodi, da bomo med obiskom prijateljev ali znancev vstopili v dnevno sobo, ki je skoraj identična naši.

Tudi zato, ker so unikatni kosi pohištva precej dragi in večina se raje odpravi v katero od velikih trgovskih verig, kjer pa sledijo trendom, in tako vsi končamo z enako ali vsaj zelo podobno opremljenimi prostori. A obstajajo rešitve, kako se temu ogniti, in za to ni treba zapraviti premoženja.

Posteljnina naj se sklada s stensko barvo. FOTO: Jzhuk/getty Images

Kot svetuje ameriška notranja oblikovalka, je dovolj, da izberemo le en izstopajoči kos, lahko je to svetilo, slika ali fotografija, ogledalo z zanimivim okvirjem, okrasne blazine, skulptura …, ki bo naš prostor naredil drugačen in obenem bolj oseben. Slednje sicer seveda le, če pri izbiri upoštevamo lastne želje in ne sledimo slepo trendom.

Zanimive so lahko tudi manjše preproge v kopalnici.

»Prisilite se, da razmišljate zunaj okvirov, bodite pogumni, tudi če običajno niste. Ko naslednjič kje opazite nekaj, kar vam pade v oči in vam je resnično všeč, pozabite na izgovore v smislu, da se to ne bo podalo v vaš prostor, da tega ne znate umestiti, da si ne upate. Tvegajte! Splačalo se bo,« pravi Taylor Migliazzo Simon, ki je ponudila tudi nekaj predlogov, kako popestriti posamezne prostore.

Izvirne poudarke ustvarimo tudi v kuhinji. FOTO: Victoriia Kovalchuk/getty Images

V kuhinji klasične materiale in barve denimo dopolnite s kamnom z zanimivim vzorcem ali barvo. Kateri koli prostor popestrite z zanimivimi ali nenavadnimi svetili, na voljo so mnoga, ki so videti kot čisto prava umetniška dela. V dnevni sobi ali jedilnici izberimo preprogo z zanimivim ali unikatnim vzorcem, zanimive so lahko manjše preproge v kopalnici, v spalnici eno steno ali strop pobarvajmo z barvo, ki ni bela, in z njo nato uskladimo posteljnino, na balkonu ali terasi pa si omislimo cvetlične lonce posebnih barv in oblik. Tisti bolj pogumni se lahko lotijo kombiniranja detajlov, ki na prvi pogled morda ne gredo skupaj, a ko združimo veliko takšnih reči, bodo ustvarile zaokroženo celoto, neke vrste organizirani kaos, še pravi Simonova.