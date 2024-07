Električni beemveji gredo za med

Nemška avtomobilska znamka BMW je s 179.557 dostavljenimi popolnoma električnimi vozili v prvi polovici leta dosegla 34,1-odstotno povečanje prodaje v primerjavi s prejšnjim letom. Na splošno pa je bavarska znamka z 1,096.486 prodanimi avtomobili v prvi polovici leta zrasla za 2,3 odstotka.

Blagovna znamka je tako prehitela tradicionalne tekmece in si okrepila tržni delež v Evropi. Skupaj je skupina BMW v prvi polovici leta dobavila 1,213.359 vozil znamk BMW, Mini in Rolls-Royce.

Odlično je šlo tudi vozilom iz višjega premium segmenta. BMW serije 7 je v prvi polovici leta v primerjavi z istim obdobjem lani dosegel 22-odstotno rast prodaje. Tudi BMW X1 in BMW serije 3 sta v primerjavi s prejšnjim letom doživela močno rast. Dobro se je izkazal tudi BMW M GmbH, ki je požel veliko zanimanja, ko je junija predstavil prvo visokozmogljivo limuzino M5 z elektrificiranim pogonskim sklopom. S skupno 99.517 prodanimi vozili je BMW M dosegel 5,1-odstotno rast prodaje.

S posodobitvijo modelov je znamka Mini v prvi polovici leta dobavila 114.054 vozil. To vključuje prve avtomobile mini cooper, ki so bili deležni zelo dobrega odziva kupcev. Vrhunec za znamko Rolls-Royce pa je bila predstavitev modela cullinan series II, najbolj iskanega rollsa v portfelju znamke. V prvem polletju je znamka Rolls-Royce kupcem dostavila 2819 avtomobilov. BMW Motorrad je v istem obdobju prodal 113.072 motornih koles in skuterjev.