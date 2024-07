Duster v tretje, brez dizla in z višjo ceno

Dacijin duster je prvič zapeljal na trg leta 2010. Za sanderom je bil v Evropi to vselej največji uspeh te znamke, po svetu je našel 2,4 milijona kupcev. Zdaj je tu tretja generacija, ki pomeni korak naprej predvsem v videzu, ki je res atraktiven. Bistvene spremembe so tudi pri pogonu, ali bo ta motorna paleta uspešna, pa bo pokazal čas.

Všečna pojava

Duster je pripravljen na novi platformi tako kot denimo renault clio in captur. Zelo všečna je njegova zunanja pojava. Vsaj podpisanemu se zdi, da to velja za ves oblikovalski slog znamke. Novinec je dolg 434 centimetrov, kar je enako kot doslej, malce bolje so izkoristili notranji prostor. Prtljažnik v osnovni opremi meri 430 litrov in je seveda povečljiv. Če ima štirikolesni pogon, je malce bolj dvignjen od tal (skoraj 22 centimetrov) kot v dvokolesni izvedbi, ima tudi drugačen, bolj robusten odbijač, pa za teren bolj ugoden vstopni in izstopni kot.

22 cm od tal je dvignjen model s štirikolesnim pogonom.

V notranjosti je prav tako nekaj zanimivih oblikovnih elementov, na primer oblikovanje zračnikov. A tu duster ne more skriti varčevanja, deli plastike so trdi, prestavna ročica ne posebno natančna. Po drugi strani ima več asistenčnih sistemov kot doslej, voznik bo sam presodil, kateri mu ustrezajo, če mu ne, jih lahko enostavno izklopi z gumbom na robu armaturne plošče. Volanski mehanizem se je na prvih kilometrih pri avtocestni hitrosti zdel nekoliko živčen, tu govorimo za model v štirikolesni izvedbi.

Adijo, dizel

V notranjosti je nekaj zanimivih poudarkov, a tudi nekaj trde plastike. FOTO: Dacia

Kaj pa pogonske možnosti? Lahko ima 1-litrski trivaljni motor, ki deluje na bencin ali utekočinjeni naftni plin, njegova moč je odvisna od vrste goriva 67 ali 74 kW. Iz drugih modelov vemo, da ima lahko s tem pogonom zelo konkreten doseg. Potem je tu 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, kot ga poznamo na primer iz renaulta australa, to je blagi hibrid z močjo 96 kW. V tem primeru ima edino lahko tudi štirikolesni pogon.

Pri štirikolesni izvedbi je med sprednjima sedežema vrtljivo stikalo za pet programov delovanja štirikolesnega pogona. Na kratkem poligonu smo lahko videli, da je za teren zelo sposoben, sprašujemo se le, kako bo z vzdržljivostjo in ekonomičnostjo takšnega pogona pri vsakodnevni robustnejši uporabi. Ni več doslej priljubljenega 1,5-litrskega dizelskega štirivaljnika. Končno je tu še bencinsko-električni samopolnilni hibridni pogon, kjer je osnova 1,6-litrski bencinski štirivaljnik (moč 104 kW), posebnost pa je, da ima ta izvedba edina samodejni menjalnik.

Višje cene

Cene dusterja so višje kot doslej. Začnejo se pri 19 tisočakih, kolikor stane avtomobil z osnovno opremo in litrskim trivaljnikom. Z blagim hibridom in štirikolesnim pogonom je nekaj tisočakov dražji, najvišje pride do skoraj 27 tisočakov, kolikor velja najbolj opremljena izvedba s samopolnilnim hibridom.

Vsak mesec bi pri nas prodali 80 avtomobilov, kar je ambiciozen cilj. Menijo, da jih odsotnost dosedanjega zelo priljubljenega dizelskega modela v prodaji ne bo motila. Pravijo, da so ga kupci, ki so si ga želeli, pospešeno kupovali v dosedanji generaciji.