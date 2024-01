Domači ocvirki: Najboljši so iz slanine krškopoljca

Ocvirki so v tradicionalni slovenski kuhinji globoko zasidrani. Če se malo sprehodimo po pokrajinah, najdemo celo paleto ocvirkov, ki se razlikujejo po videzu in teksturi, kar je odvisno predvsem od osnovne sestavine. Pripravimo jih namreč lahko iz čiste ali mesnate slanine, le iz trdih hrbtnih delov pa tudi iz mehkejše maščobe. Tudi načini hrambe so različni, lahko spravimo suhe ali jih zalijemo v mast. Stvar okusa in tradicije. Kot nam je povedala Anica Zabukovec z Ekološke kmetije Zabukovec iz Gabrijel na Dolenjskem, se pri njih še vedno držijo receptur, po katerih so na njihovi domačiji slanino cvrli že pretekli rodovi. Postregla nam je tudi z nekaj zelo konkretnimi nasveti, kako doma pripraviti ocvirke, ki bodo dosegli ali prekašali kupljene.

Slanino za ocvirke lahko zmeljemo ali narežemo, v zadnjem času gredo bolj v slast tisti iz narezane.

Začne se pri izboru osnovne sestavine, Anica Zabukovec na podlagi lastnih izkušenj svetuje, da uporabimo slanino krškopoljskih prašičev, ki jih redijo tudi sami. Kot nam je povedala, so ocvirki iz te prijetnega, nekoliko sladkega okusa. Trdi hrbtni slanini dodajo tudi manjši del mehke maščobe z drugih delov prašiča, iz česar nastane mast, vendar mora trda prevladovati. Slanino lahko zmeljemo ali narežemo, po besedah gospe Anice gredo v zadnjem času bolj v slast tisti iz narezane.

Cvremo jih do zlate barve in hrustljave strukture. FOTO: Roberto/Getty Images

»Pri nas jo narežemo na kocke, velike dva krat dva centimetra, posolimo, premešamo in pustimo stati čez noč, da se slanina razsoli. Šele potem lonec pristavimo na štedilnik in začnemo segrevati. Slanino cvremo počasi in jo večkrat premešamo. Dokler se maščoba ne raztopi, se lahko slanina prime na dno posode. Čez čas dodamo začimbe, na 20 kg slanine tri ali štiri klinčke, vejico rožmarina, 2 lovorova lista, pet zrn popra in eno skorjico cimeta. Ne pozabimo na čebulo, v to količino dodamo tri, narezane na četrtine. Ko se ocvirki začnejo dvigati, vsebino lonca premešamo le še nekajkrat, da se ne razkuhajo.

Hranimo suhe ali pa jih zalijemo z mastjo. FOTO: Xalanx/Getty Images

Kuhani ocvirki se dvignejo na površino in imajo zlato barvo, prav tako se zlato rjavo obarva čebula,« je strnila recept za slastne ocvirke. Ko so kuhani, jih nekoliko ohladimo, potem pa z lopatko poberemo iz masti in naložimo v posode, najraje steklene. Hranimo lahko suhe ali pa jih, tako tudi pri Zabukovčevih, zalijemo z mastjo, v kateri so se kuhali.