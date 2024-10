Domače jušne kocke, ki prekašajo industrijske

Začimbne mešanice so stalnica v sodobni kuhinji, nekatere uporabljamo kot dodatek jedem, iz drugih lahko skuhamo juho ali omako. V to skupino spadajo tako imenovane jušne kocke, ki so lahko pripravljene zgolj iz zelenjave ali pa tudi iz mesnih sestavin. Zelo preprosto, kocko prevremo v loncu vode, zakuhamo in juha je nared. Poleg že desetletja znanih in priljubljenih znamk govejih oziroma drugih mesnih jušnih kock se na trgu pojavljajo vedno nove, pripravljene po različnih recepturah, praviloma pa vsebujejo veliko soli, ojačevalcev okusov in drugih umetnih dodatkov. Ker pa mnogi želimo vedeti, kaj vržemo v lonec, se tudi priprave govejih kock lotimo kar sami. Pri tem imamo popoln nadzor nad sestavinami, pa še okus lahko prilagajamo svojim potrebam oziroma željam svojih jedcev.

Če bi na hitro prebrali recept za goveje kocke, bi ga zlahka zamenjali z receptom za klasično govejo juho. Potrebujemo namreč primeren kos mesa, v našem receptu smo uporabili kračo s kostjo, ter obilo jušne zelenjave. Manjkati ne smejo čebula, česen, peteršilj, koleraba, por, korenje, zelena, od začimb pa sol, poper in lovor. Vse to, kar sicer gre v juho. Če želimo, da bodo kocke tople oranžne barve, dodamo kurkumo, lahko svež koren ali pa mleto, seveda pa ima kurkuma tudi svojstven okus, ki bo vplival na celoto.

Meso najprej popečemo, potem pa ga kuhamo v manjši količini vode, kot bi sicer juho. Tekočina bo med kuhanjem precej povrela, ko dodamo zelenjavo, pa več ne zalivamo z vodo, temveč vse skupaj dušimo. Zmleta zmes namreč ne sme biti preveč redka, temveč toliko gosta, da se ne razleze, ko jo nadevamo v posodo, v kateri jo bomo ohlajali. Ker naš pripravek ne vsebuje konzervansov in ni suh, namreč ni obstojen, zato ga je najbolje hraniti v zamrzovalniku.

Kocke bomo najbolj enostavno oblikovali tako, da maso nadevamo v kvadratne silikonske modelčke, lahko tudi v posode za ledene kocke. Če jih nimamo, pa maso razporedimo po pekaču in jo zamrznemo ter potem narežemo na primerne kose. Zamrznjene kocke so trde, zato jih lahko zavijemo v peki papir z alufolijo, prav tak, v kakršnem so industrijsko pripravljene kocke. Domačih, kot rečeno, ne moremo hraniti v shrambi, preložimo jih v vrečke ali posode in jih vrnemo v zamrzovalnik.

Domače jušne kocke

1 kg govejega mesa za juho (na primer krače)

1 koleraba

1 velika čebula

1 por

4 stroki česna

2 korenčka

1 peteršiljeva korenina

1 pastinak

1 majhen gomolj zelene

3 stebla zelene

2–3 žlice soli

5 lovorovih listov

nekaj poprovih zrn

1 žlička pimenta

1 zvrhana žlička kurkume

Priprava

V večjem loncu segrejemo malo olja in na njem z obeh strani popečemo meso, da dobi rjavo skorjo. Potem zalijemo z vodo, da je meso skoraj povsem pokrito. Pokrijemo in kuhamo na majhnem ognju dve uri. Medtem očistimo zelenjavo in jo narežemo na koščke oziroma sesekljamo. Kuhano meso odluščimo s kosti in narežemo na koščke, tudi kite in morebitno maščobo. Vrnemo v lonec, solimo in premešamo ter zavremo. Dodamo narezano zelenjavo in med mešanjem pražimo, da zadiši. Dodamo lovor, poper, piment in kurkumo in dušimo še približno petnajst minut oziroma, dokler se zelenjava ne zmehča. Stresemo v blender ali uporabimo palični mešalnik in vse sestavine zmeljemo v gosto, gladko zmes. Nadevamo v silikonske modelčke ali razporedimo po pekaču, ohladimo in postavimo za deset do dvanajst ur v hladilnik. Ohlajene spravimo v ustrezno embalažo in shranimo v zamrzovalnik.

