Dom v nekdanjem gospodarskem poslopju

»Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je vse potekalo zelo hitro, po letu dni smo se že lahko vselili, nato pa smo še približno toliko časa urejali prostore in okolico. A ta hitrost je od naju zahtevala, da sva se intenzivno posvetila večinoma samo temu projektu. Priznam, da je bilo zelo naporno. Kljub temu menim, da je bila odločitev za prenovo prava, saj smo dali prednost kakovostni stavbni dediščini in zmanjšali ogljični odtis, o čemer govorijo tudi sodobne evropske direktive,« pravi arhitektka Mateja Panter.

Vsako gradnjo, dodaja, sestavljajo številne faze s svojimi izzivi, pri prenovi so ti izzivi še večji, saj potrebujemo veliko znanja, od razumevanja konstrukcije, povezovanja klasičnih in sodobnih materialov ter detajlov, odnosa do zaščitenih ali kakovostnih arhitekturnih elementov do razumevanja konteksta objekta in poznavanja sodobne kulture bivanja. »Vsaka prenova se mora začeti z njeno vsebino. Brez vsebine celovita prenova nima smisla.«

