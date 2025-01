Dom brez prahu

Brisanje prahu spada k vzdrževanju reda in higiene v našem domu, ker se drobni delci nenehno nabirajo na različnih površinah, pa moramo to opravilo opravljati precej pogosto. Včasih se sprašujemo, od kod se je vzel ves ta prah in kako lahko preventivno ukrepamo proti njemu. Na srečo res obstaja nekaj trikov, kako lahko čas do naslednjega brisanja prahu podaljšamo za kakšen dan ali dva. Če imamo v hiši oziroma stanovanju urejeno kakšno vrsto prezračevalnega sistema, je pomembno, da redno menjamo filtre. Tako bomo preprečili, da bi prah ves čas krožil. Prav tako moramo redno čistiti filtre v sesalniku ter drugih napravah, skozi katere kroži zrak, in jih redno uporabljamo.

Čeprav večji del prahu opazimo šele, ko pristane na policah, pohištvu in drugih površinah, ga je ogromno tudi v zraku. Velik del se ga bomo znebili, če v prostor postavimo čistilnik zraka. Ta deluje tako, da zajame zrak, ujame delce, kot so prah, cvetni prah in dlake hišnih ljubljenčkov, ter prečiščen zrak vrne v prostor.

Velik del prahu pride od zunaj, zato bomo z zapiranjem oken in vrat njegov vnos pošteno omejili. Posebno kadar je zunanji zrak precej onesnažen zaradi kurjave. Prostore raje zračimo strateško, ko je zrak najmanj obremenjen z izpusti – najbolje v zgodnjih jutranjih urah za nekaj minut. Pazimo, da v prostore ne vstopamo s čevlji in z njimi prinesemo umazanije s cest in ulic.

Ko stanovanje očistimo prahu, lahko pohištvo premažemo z različnimi preparati, ki preprečujejo njegovo nabiranje. To so v obliki čistilnih robčkov za pohištvo, razpršil in olj za različne tipe površin.