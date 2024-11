Priključni hibridi so pogonska tehnika, o kateri je bilo v Evropi veliko razprave. Ima zagovornike (da je smiseln prehod v polno električnost) in nasprotnike (da je nepotrebno zavlačevanje prehoda). Avtomobilska podjetja na ta pogon stavijo bolj, manj ali sploh ne. Najbolj so se doslej priključnim hibridom posvetili premijski proizvajalci. Pri njih se tudi razlika v ceni glede na klasični pogon ne pozna tako veliko oziroma sploh ne, medtem ko je pri bolj množičnih proizvajalcih izrazita. Široka ponudba Tudi zato se ti izdelki bolje prodajajo predvsem pri znamkah s t. i. premijskega področja,...