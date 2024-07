Deset dokazov psihičnega nasilja

Tudi pokazatelji psihičnega nasilja v zvezi se, čeprav niso tako očitni kot znaki fizične zlorabe, prej ali slej pokažejo.

Opazni so z vidika odnosa do drugih in odnosa do sebe. Psihično nasilje je nasilje, zato mu je treba reči ne, kaj priča o njem pa niza miss7.

Občutek nemoči

Če se ob partnerju počutite nemočni, se z njim o nečem ne morete pogovarjati, se do vas obnaša kot do otroka in se zdite sami sebi v odnosu nepomembni, morate vedeti, da so ti občutki posledica psihične zlorabe.

Občutek krivde

Ki največkrat izhaja iz očitkov, da niste dovolj dobri in da ste za vse, kar je v zvezi slabega, krivi vi. To je posledica manipuliranja in manipulacija je ena od sestavine zveze, v kateri je prisotno psihično nasilje.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Občutek manjvrednosti

Ta se pojavlja, ker vas nekdo stalno kritizira, pa naj bodo kritike deležne vaše besede ali vaša dejanja ter vam govori, da ste preobčutljivi, kadar se odzovete na neprimerna dejanja.

Občutek imate, da niste dovolj dobri

Psihoterapevtka Abby Rodman je za Huffington Post zapisala, da če vas drugi pohvalijo in priznavajo vaše dosežke, partner pa se tem pohvalam nikoli ne pridruži, nasprotno, še podcenjuje vas, potem je čas, da takšen odnos zapustite, kajti to je njegova taktika, s katero vam zbija samozavest.

Ravnodušen je

Ne glede ena to, ali ste žalostni ali veseli, on je do vaših čustev ravnodušen in ne premore niti malo sočutja.

Rodmanova pravi, da to počne zato, da bi bili osredotočeni le nanj in bi vas tako lažje nadzoroval.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Zasipa vas z velikimi gestami pozornosti

Ko se zave tega, da je prešel mejo, vas zasipa z materialnimi ali nematerialnimi pozornostmi in z njimi več kot pretirava, saj si tako umiva vest.

Vsaka pozornost seveda ni znak zlorabe, pomembno pa je biti pozoren na to, ob kakšnih priložnostih ste je deležni.

Nadzoruje vaše finance

Čeprav imate svoj zaslužek in svoj denar, mu morate vedno polagati račune za vsako malenkost, ki jo kupite zase ali za družino.

To je še en znak nezdravega ali toksičnega odnosa.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Drugi opažajo spremembe v vašem obnašanju

Postali ste bolj zadržani, nikamor več ne greste brez njega, kadar ste v družbi, niste sproščeni.

Če vas prijatelji opominjajo na to, vedite, da tega ne govorijo zaman in da je vzrok za te spremembe zveza, prežeta s psihičnim nasiljem.

Dvomite vase

V svoje sposobnosti in vrline. Ni čudno, če vedno dobivate negativne odzive z njegove strani.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ostali ste brez prijateljev

Taktika psihičnega nasilneža ali manipulatorja je osamiti sočloveka od vseh oseb, ki so mu ljube.

Če opažate, se s prijatelji in družino ne videvate več, prižgite vse alarme.

Kajti osamitev je nedvomno posledica psihične zlorabe.