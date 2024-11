Naučite se dajati in sprejemati

Pomembno je, da uravnovesimo žensko in moško energijo v sebi, omejimo pričakovanja, sprejmemo dogodke v kakršni koli obliki, uravnovesimo razmerje med dajanjem in sprejemanjem v svojem življenju, pravijo guruji. Ljudje se namreč pogosto razdajajo, ne vidijo pa, da so pri tem v neravnovesju. Ko kdo pohvali naše čevlje, rečemo: »Oh, kupila sem jih na razprodaji.« Upiramo se jemanju napitnine, a si želimo, da bi nekaj denarja prišlo v naše življenje. Toda če ne znamo sprejeti darila sebi za na primer 30 evrov, ne moremo pričakovati, da bo nekdo kupil naš izdelek, ki ga želimo prodati.

Ko govorimo o obilju – ki ni le denar, ampak tudi ljubezen, zdravje, sreča –, ne vidimo, da se nimamo radi, a pričakujemo ljubezen od drugih, ne znamo ničesar skomunicirati s sabo, zahtevamo pa, da se pogovarja partner. Toda v novem svetu bo pomembno, da je vsakdo sposoben s svojo energijo živeti tako, da ni v pomanjkanju, četudi je okoli njega vihar. Če obvladujemo svoje misli in čustva, bomo namreč pripeljali v življenje take ljudi in okoliščine, da nam bo dobro.