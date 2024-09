Cupra formentor: športni terenec v pravem pomenu

Da so Seatovi avtomobili z oznako cupra nekaj, kar ima rad vsak voznik, je moralo biti jasno vsem. A vseeno je bilo v zraku precej skepse, kako se bodo odzvali kupci, ko je Cupra postala samostojna blagovna znamka. Zdaj, nekaj let kasneje, je jasno, da je bila odločitev pravilna. Največji dokaz je ravno model cupra formentor. Po svetu so jih lani prodali 120.000, od tega 370 v Sloveniji. Cupra ravno s tem modelom dosega največ kupcev, zdaj je prišel čas za prenovo. Preizkusili smo ga med prvimi in takoj spoznali, da je ohranil vse glavne adute. 120.000 formentorjev so prodali po svetu, pri na...