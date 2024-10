Ciganski golaž: različica z veliko zelenjave

Vse vrste golaža imajo skupni imenovalec: so iz različnih vrst mesa, narezanega na kocke, obilice čebule in česna, zelenjave in bolj ali manj izrazitih začimb.

Golaž – Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da gre za jed iz dveh vrst mesa, osnova je praviloma govedina, dodamo pa lahko tudi svinjino – je jed na žlico, ki se kuha v enem loncu ali še bolje v kotlu, v katerem najprej popražimo sesekljano čebulo in česen, na katero potem dodamo meso in druge sestavine.

Praviloma vsebuje mleto rdečo papriko, lahko ostro ali blago, ki daje jedi značilno barvo. Kuha se tako dolgo, da se čebula in zelenjava skorajda razpustita, omake pa zaradi tega ni treba posebej zgoščevati z moko ali prežganjem.

Manj čebule, a obilica zelenjave

Vsaka vrsta golaža ima svoje posebnosti, pri čemer pa je še posebej zanimiv ciganski. Zanj namreč velja, da je od navadnega nekoliko lahkotnejši, predvsem zaradi tega, ker vsebuje več vrst zelenjave. Vsebuje tudi manj čebule, pri klasičnem golažu velja, da je slednje prav toliko kot mesa, pri ciganskem pa je uporabimo manj, recimo za tretjino. Zato je tudi nekoliko redkejši, lahko bi mu celo rekli golaževa juha, po drugi strani pa lahko v lonec zmečemo še raznoliko zelenjavo, na primer korenje, kolerabo, pastinak, papriko, tudi svež paradižnik namesto omake, recept lahko kuharji prilagajajo svojim željam in sestavinam, ki jih imajo na voljo. Nepogrešljiv je krompir, ki ga narežemo na kocke in dodamo proti koncu kuhanja, da se ne bo razkuhal.

Ciganskemu golažu na koncu dodamo še nekaj kislega, to je lahko nekaj brizgov kisa ali pa limonov sok, tudi žlica kisle smetane ne bo odveč. Za še bolj poln okus poskrbi vino, s katerim jed zalijemo že med kuhanjem, uporabimo ga lahko namesto vode ali jušne osnove ali pa nadomestimo vsaj del vode. Po možnosti kuhanje načrtujemo kakšen dan vnaprej, tako lahko meso čim bolje pripravimo oziroma mariniramo.

Če se nam zdi že kuhan golaž preredek, deset minut pred koncem vanj drobno naribamo krompir. In za konec, ob lepem vremenu zakurimo na vrtu in ciganski golaž skuhamo v kotlu. Tako poleg odličnega kosila naredimo tudi družabni dogodek za vso družino.

