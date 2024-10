Chefov recept za najbolj kremast mlečni riž, še boljši kot iz otroštva

Z mlečnim rižem je podobno kot z mlečnim zdrobom: nekateri ga obožujejo, spet drugi ga kar videti ne morejo. No, mi smo med velikimi oboževalci mlečnega riža, ki nam je že od otroštva v spominu kot ena najbolj pričakovanih vrtčevskih malic. Zato smo kar zastrigli z ušesi, ko je med sladicami, ki jih pogosto postrežejo gostom, bohinjski chef Timi Rožič omenil tudi mlečni riž. In kako v Restavraciji Majer'ca, omenjeni tudi v Michelinovem vodniku, pripravijo to jed, ki jo doma največkrat pripravimo ravno na jesen in pozimi?

»Sladice pripravljamo v naši kuhinji in tudi pri njih sledimo načelu, da postavimo na krožnik manj elementov, ki so kakovostni in lepo funkcionirajo. Največkrat postrežemo jogurtove kreme ali strjenke, tudi mlečni riž, veliko sadja uporabljamo in včasih tudi zelenjavo, denimo rdečo peso,« sladice, ki jim dodatki narišejo vsakokrat drugačen obraz, opiše chef Timi Rožič.

Ko pripravljamo mlečni riž, svetuje chef, najprej malo odišavimo mleko. To storimo z malenkostjo mletega cimeta in celimi klinčki, a jih poberemo ven, preden v lonec vsujemo riž, dodamo tudi malo vanilje, hkrati ne smemo pozabiti na sol.

Dve sorti riža

Na vprašanje, kateri riž naj izberemo, chef Rožič omeni dve sorti, ki ju lahko kupimo v skorajda vsaki samopostrežni trgovini: carnaroli in arborio. Pri tem poudari: »Riž moramo skuhati na zob – če ga bomo kuhali predolgo, se bo struktura zrn izgubila in nastalo bo nekaj lepljivega. Ko se bo ohlajal, bo popil še nekaj tekočine, zato med ohlajanjem jed večkrat pomešamo. Če se nam zdi, da je pregosta, vmešamo malo sladke smetane.«

Tako pripravljeni mlečni riž lahko postrežemo mlačnega ali ohlajenega. »Mi ga ohladimo in postrežemo kot kremo,« pojasni Rožič, ki kuhinjo bohinjske Restavracije Majer'ca vodi s pomočjo sous-chefa Gaja Terseglava.

Sladico lahko dopolnimo z dodatki po izbiri. Z njo se lepo ujame okus pomaranče, poleti dodamo sveže jagodičevje, takole na jesen pa ga, svetuje chef Rožič, dopolnimo s suhimi slivami ali pečenimi hruškami oziroma jabolki.

Mlečni riž (recept)

V kuhinji chefa Timija Rožiča sledijo načelu, da jed zajame le nekaj elementov, ki pa med seboj odlično funkcionirajo. Tako tudi povsem preprost mlečni riž, ki ga vsakdo lahko pripravi doma, v Majer'ci ohladijo in dopolnijo z le nekaj sestavinami; na fotografiji je na vrhu češnjev sorbet, doma pa lahko izberete sveže ali kuhano sadje, lahko tudi malo oreškov, žlico marmelade ali podobno.

Za 4–6 oseb.

1 l mleka

170–200 g riža carnaroli ali arborio

postrgana semena iz koščka stroka vanilje

za noževo konico mletega cimeta

1 ali 2 cela klinčka

sladkor ali med (po okusu), ščep soli

Priprava

V lonec vlijemo mleko, dodamo malo vaniljevih semen, postrganih iz koščka stroka, mleti cimet in klinčke. Ko zavre, zmanjšamo ogenj, da mleko le malo vre, in kuhamo dve ali tri minute. Nato vzamemo ven klinčke. Solimo, dodamo riž, ga skuhamo na zob, vmes večkrat premešamo, da se jed ne prime na dno. Ko odstavimo, sladkamo po okusu, s sladkorjem ali medom, izberemo lahko javorjev sirup. Če se mlečni riž med ohlajanjem preveč zgosti, vmešamo malo sladke smetane. Jed postrežemo ohlajeno ali mlačno, dodamo izbrane sezonske dodatke.

