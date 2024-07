Chef Uroš Štefelin in njegove posodobljene tradicionalne jedi

Chef s svojim delom dokazuje, kako je mogoče tradicionalne recepte dvigniti na novo raven in obenem ohraniti njihovo izvirnost in dušo.

S svojimi kuharskimi veščinami in globokim razumevanjem lokalnih sestavin je pomembno prispeval k nastanku najnovejše knjige Osrčje tradicije: po poteh kuharskega mojstra Uroša Štefelina: Zgornja in Osrednja Gorenjska. Ustvarila jo je Vesna Kropf in izdala založba Chiara.

O novi knjigi

Obogatena je s fotografijami Mateje Jordović Potočnik, ki dodatno pripomorejo k avtentičnosti doživetja – založba Chiara pravi, da je več kot kulinarični priročnik: je poklon tradiciji in ljudem, ki jo ohran­jajo.

Za nas in predvsem za prihodnje rodove je zaklad zgodovine med platnice ujela Vesna Kropf. S pomočjo priznanega kuharskega mojstra Uroša Štefelina nas tako popelje na čarobno potovanje po zgornjem in osrednjem delu Gorenjske, saj se v knjigi ob receptih za tradicionalne jedi, ki jih je chef posodobil za sodobne okuse, a ohranil njihovo bistvo, prepletajo zgodbe ljudi, ki z njim sodelujejo.

»Nekateri zanj izdelujejo pripomočke, ki jih uporablja v kuhinji in restavraciji, drugi pridelujejo sestavine, ki njegovim jedem dajejo prepoznavni okus,« zapiše Vesna Kropf.

In doda: »Obiskala pa sem tudi ljudi, ki z Urošem nimajo neposredne povezave, a so za to knjigo sila pomembni, saj skrbijo, da tradicija pastirstva, zeliščarstva, sirarjenja, soljenja ovac in tkanja ostaja živa.«

V pokušino sta tu dva od mnogih tradicionalnih gorenjskih receptov, ki jih je kuharski mojster Uroš Štefelin priredil za današnji čas.

Kroparska žonta s poletno trinko

Potrebujemo:

Za žonto:

650 g jeter iz Mesarije Mlinarič

180 g čebule

120 g sončničnega olja ali svinjske masti iz Mesarije Štajnbirt

100 g bele moke

1200 ml vode

20 ml vinskega kisa

sol (po okusu)

Za polento:

50 g polente trdinke s kmetije Pr' Mrkot

250 ml goveje jušne osnove

1 g peteršilja

1 g timijana

sol in beli poper (po okusu)

Za krompirjevo peno:

125 g krompirja

50 ml vode, ki ostane pri kuhanju krompirja

62 ml sladke smetane

25 ml oljčnega olja

sol (po okusu)

Priprava:

Za žonto na olju zlato rumeno prepražimo moko.

Dodamo ji nasekljano čebulo in pražimo toliko časa, da se čebula popolnoma razpusti.

Nato dodamo na koščke narezana telečja jetra in jih dobro prepražimo.

Vse skupaj zalijemo z vodo in kuhamo toliko časa, da se jetra razpustijo.

Dodamo še kis in posolimo.

Priprava polente:

Polento v razmerju 1: 3 skuhamo v jušni osnovi skupaj s peteršiljem in timijanom.

Ko je kuhana, jo posolimo in popramo.

Priprava krompirjeve pene:

Krompir skuhamo v slani vodi, ga odcedimo, nekaj vode prihranimo.

Kuhan krompir mešamo z mešalnikom in počasi dolivamo mešanico vode, ki nam je ostala pri kuhanju, sladke smetane in oljčnega olja.

Maso solimo in vlijemo v sifon ter pritrdimo dve bombici.

Če sifona nimamo, lahko namesto krompirjeve pene uporabimo krompirjev pire.

Jed serviramo tako, da na krožnik najprej položimo polento, nanjo pa kroparsko žonto, ki jo okrasimo s krompirjevo peno.

FOTO: Mateja Jordović Potočnik

Koleraba v zosu s krompirjem, vložena šalotka in čips iz kodrolistnega ohrovta z ocvirki

Potrebujemo:

Za kolerabo v zosu:

1 kg nadzemne kolerabe, olupljene in narezane na 0,5 cm debele rezine, z Ekološke kmetije Šlibar

500 g krompirja, narezanega na rezine

100 g listov nadzemne kolerabe

50 g listov rdeče pese

3 sesekljane šalotke s kmetije Pr' Mrkot

50 g ocvirkov iz Mesarije Štajnbirt

žlico sesekljanega česna sol in beli poper (po okusu)

Za vloženo šalotko:

8 šalotk s kmetije Pr' Mrkot

150 ml jabolčnega kisa

100 ml vode

50 g sladkorja

Za ohrovtov čips:

4 liste kodrolistnega ohrovta s Kmetije Vegerila

300 ml olja

sol (po okusu)

Priprava kolerabe v zosu:

Rezine kolerabe in krompirja skuhamo v slani vodi.

Narezane liste rdeče pese in kolerabe prepražimo na šalotki, dodamo sesekljan česen in solimo.

Dodamo odcejeno in kuhano kolerabo in krompir.

Vse skupaj hitro prepražimo, solimo in popramo. Pustimo, da se ohladi do mlačnega, nato pa grobo pretlačimo.

Jed lahko nadgradimo s toplimi ocvirki.

Priprava vložene šalotke:

Olupljene šalotke razlistamo, jih 10 minut kuhamo v vodi in naložimo v kozarec za vlaganje.

Kis, vodo in sladkor zavremo, da se sladkor stopi.

Z vročo tekočino zalijemo šalotke, zapremo kozarec in hranimo pri temperaturi do 15 stopinj Celzija.

Priprava ohrovtovega čipsa:

Liste kodrolistnega ohrovta na hitro ocvremo v vročem olju in jih na koncu solimo.

Serviramo v globokem krožniku.

Okrasimo z vloženo šalotko in ocvrtimi listi kodrolistnega ohrovta.