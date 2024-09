Češpljevi cmoki s paljenim testom po receptu iz legendarne slovenske kuharice

Recept za mehke češpljeve cmoke je za naše gospodinje pred več kot stoletjem in pol zapisala sestra Felicita Kališnik, najdemo ga v njeni Veliki slovenski kuharici. Po tem receptu uporabimo cele čeplje, ki jih izkoščičimo ali pa tudi ne. Nekateri sadje prepolovijo, zlasti če so češplje oziroma slive zelo velike. Zelo sladkosnedi jih napolnijo sladkorjem. Navedeni čas kuhanja deset minut prilagodimo velikosti cmokov, zagotovo pa so kuhani, ko priplavajo na površje.

Mehko, voljno in nadvse okusno krompirjevo testo zahteva precej časa, tudi packanja, morda pa tudi nimamo na voljo krompirja. Namesto tega lahko uberemo bližnjico in pripravimo testo le iz moke. Sestavine so kot za vsako drugo testo, le da moko pred mešanjem oziroma gnetenjem poparimo z vrelo vodo. Govorimo seveda o paljenem testu, ki ga pripravimo iz bele moke, gluten je za dobro paljeno testo ključnega pomena. Večina receptov navaja, da moko poparimo z vodo, kot vidimo pri Feliciti Kališnik, pa jo je mogoče nadomestiti z mlekom. Taki cmoki bodo še bolj rahli in polnega okusa. Del moke, tudi do ene polovice, lahko nadomestimo z zdrobom.

...

Sestavine

Za 4 osebe.

0,5 l mleka

8 dag masla

30 dag moke

2–3 jajca

sol

sladkor

drobtine

maslo

češplje

Priprava

Mleko zlijemo v lonec, solimo, zavremo in dodamo maslo. Ko se stopi, v mleko zakuhamo moko, med mešanjem jo dodajamo postopoma. Ko je zmes gladka, odstavimo. V še vroče testo primešamo jajca, eno po eno. Ohladimo, pregnetemo in oblikujemo v svaljek. Razvaljamo na centimeter debelo, narežemo na kvadrate in v vsakega zavijemo po eno češpljo. Oblikujemo cmoke in jih skuhamo v slanem kropu. Kuhamo približno sedem minut oziroma dokler ne priplavajo na površje, takrat so kuhani. Iz vode jih poberemo s penovko. V ponvi raztopimo maslo in na njem svetlo prepražimo drobtine. Cmoke zabelimo z drobtinami in potresemo s sladkorjem.

