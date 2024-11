Čarobno razpršilo za manj prahu

Jeseni in pozimi, ko je treba vključiti takšne in drugačne grelne naprave ter so okna pogosteje zaprta, je prah še trdovratnejši kot v toplejšem delu leta.

Povsod se hitro nabira in bitke z njim praktično ni mogoče dobiti. Kako pa vendarle vsaj nekoliko omiliti njegovo nalaganje na pravkar očiščene površine?

FOTO: A3pfamily/Shutterstock

Doma lahko izdelate naravno sredstvo, ki upočasnjuje usedanje prahu na police, omare, mize, skratka, povsod.

Recept je enostaven, rezultati pa več kot opazni.

Sestavine:

500 mililitrov vode, najbolje destilirane

40 mililitrov alkoholnega kisa

žlička olivnega olja

tri kapljice detergenta za pomivanje posode

po želji nekaj kapljic izbranega eteričnega olja za lepši vonj

Uporaba:

Vse sestavine zmešajte v plastenki z razpršilom, pretresite, z mešanico poškropite krpo iz mikrovlaken in obrišite površine v domu.

FOTO: Brianajackson/Gettyimages

Zakaj učinkuje

Alkoholni kis ima protibakterijski učinek in odstrani trdovratnejše madeže, detergent deluje kot blago čistilo in pomaga odstranjevati ostanke prahu. Olivno olje upočasnjuje ponovno nalaganje prahu, eterična olja pričarajo svežino.

Vendar pozor

S količino olivnega olja ne pretiravajte, da sredstvo na očiščenih površinah ne bi pustilo sledi in police, omare, mize ter drugo ne bi postalo mastno ter lepljivo, opozarja 24sata.hr.