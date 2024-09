Bučna juha, ki jo boste kuhali to jesen (VIDEO)

Vsako leto se potrudimo, da v recept za to klasiko dodamo nekaj drugačnega. Naj bo to ščepec kajenskega popra, kozarček kisle smetane ali pa kar kokosovega mleka, kot priporočamo to sezono.

Sestavine

žlica masla

žlica oljčnega olja

pol srednje velike čebule

650 g olupljene buče maslenke

zeliščni šopek (timijan, origano, šetraj, lovor, rožmarin, majaron)

čilijevi kosmiči po okusu

700 ml jušne osnove ali voda in jušna kocka

žlica limonovega soka

160 ml kokosovega mleka

Priprava

1. Popražene bučnice in bučno olje

2. Bučo olupimo in narežemo, čebulo narežemo, zelišča pa povežemo v šopek.

3. Olje in maslo segrejemo in prepražimo čebulo.

4. Dodamo narezano bučo in zelišča, potresemo s čilijem in popečemo.

5. Dolijemo jušno osnovo ter pokrijemo za 10 minut ali malce dlje – odvisno, kako veliki so kosi buče.

6. Potem pretlačimo s paličnim mešalnikom ter prilijemo kokosovo mleko in limonov sok.

7. Juho nalijemo v krožnike, potresemo s praženimi bučnicami in pokapamo z bučnim oljem.

Priporočamo še: Gobova juha: TOP 5 načinov, kako jo pripraviti