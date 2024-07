Brezžični akumulatorski sesalniki so priročni

V trgovinah je na voljo ogromno različnih modelov sesalnikov in odločitev, katerega izbrati, je res težka. Izbor najhitreje omejimo tako, da upoštevamo lastnosti doma. Če živimo v stanovanju ali atrijski hiši, kjer prevladuje odprti tloris, si lahko omislimo robotskega, ni pa ta primeren za duplekse in hiše z več nadstropji. Če je v našem domu veliko stopnic, velja razmisliti o akumulatorskem sesalniku; ta je lažji od klasičnega, ker deluje na baterijo in ne elektriko, za seboj ne bomo vlekli nadležnega kabla.

Pri nakupu brezžičnega akumulatorskega sesalnika pa je treba dobro proučiti njegove lastnosti. Pomembno je namreč, da izberemo dovolj zmogljivega in takšnega z dovolj močno baterijo. Če se ta sredi čiščenja izprazni in je treba čakati nekaj ur, da bo spet polna, nam bo to pobralo precej živcev. Vedeti je treba tudi, da bateriji čas delovanja močno skrajša moč sesanja, zato jo bomo na najvišji hitro porabili, kar je nekaj, o čemer pri električnih sesalnikih ni treba razmišljati. Če imamo doma veliko površin, pokritih s preprogami, ki jih je običajno treba sesati z večjo močjo, je morda boljša izbira električni sesalnik.

Celo najboljši na najvišji jakosti ne bodo zdržali dlje kot 15 minut. FOTO: Igor Paszkiewicz/getty Images

Kolikšna je sesalna moč aparata, nam povesta enoti Pa in AW.

Cenovno najbolj ugodni so še vedno klasični električni. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Najboljši brezžični sesalniki imajo izredno zmogljive baterije, pa še v tem primeru denimo lahko na najvišji moči sesamo zgolj od deset do 15 minut, na najnižji pa okrog uro, čeprav se to lahko razlikuje od modela do modela. Kolikšna je sesalna moč aparata, nam pove enota Pa. Klasični električni sesalniki jo imajo med 20.000 in 30.000, najbolj zmogljivi akumulatorski okrog 26.000, dobro pa delo na gladkih površinah opravijo tudi tisti z močjo 22.000 Pa. Pod 20.000 se raje ne spuščajmo, še posebno če bomo sesali preproge, tapisone in itisone.

Namesto oznake Pa je lahko moč sesanja označena tudi z AW, kar pomeni air watt in se nanaša na pretok zraka. Naj vas beseda watt ne zavede, v tem primeru ne gre za običajne vate, s katerimi označujemo vhodno moč. Air watt je enota, ki označuje, kako močno naprava vase vleče zrak, torej sesa. Če na izbranem sesalniku opazimo, da ima sesalno moč 100 AW, je to povsem dovolj, povprečni električni imajo denimo med 120 in 150 AW.