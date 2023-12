Oblikovalka Barbara Franjič: Nosljivost in večnost nove elegance

Rokodelstvo in detajli

Njena nova kolekcija New Elegance je izraz strasti Barbare Franjič do ročnega dela in pozornosti do detajlov. Vsak kos oblačila, s suknjiči, jopiči in bluzami vred, je izdelan izjemno natančno, kar zagotavlja popolno prileganje in vrhunsko kakovost. Vsak šiv pripoveduje zgodbo o mojstrstvu in eleganci. Za oblikovanje kolekcije je združila krojaška znanja še iz časov Mure in jih preoblikovala v sodoben, eleganten slog, pisan na kožo vsaki moderni ženski.

FOTO: osebni arhiv

Večstranska nosljivost

Kolekcija ponuja kose, ki so nosljivi, a hkrati večni. Cilj je, da bi bili zanimivi tudi za poznejše generacije. Odlikuje jih možnost nošen­ja na različne načine, tako da se lahko z enim oblačilom ustvari več različnih videzov. S tem je oblikovalka naredila odločilen korak k nosljivosti obleke in ji zagotovila, da ne bo šla nikoli iz mode.

FOTO: osebni arhiv

FOTO: osebni arhiv

Eleganca po meri

Vsako oblačilo iz kolekcije New Elegance je mogoče izdelati tudi po merah posameznice, da se bo zares popolno prilegalo. Pri blagovni znamki Patricia Pie stremijo k visoki kakovosti izdelave, saj želijo tako še dodatno podaljšati njegovo življenjsko dobo in se izogniti nepotrebni menjavi iz sezone v sezono.

FOTO: osebni arhiv

Modno oblikovanje in umetnost združita moči

New Elegance je hkrati fuzija likovne umetnosti in visoke mode. Oblikovalka Barbara Franjič je kolekcijo nadgradila z umetniškimi potiski izpod rok vrhunske likovne umetnice Art Vivianne. Zbirko uokvirjenih miniatur rož, narisanih z oljnimi barvami na platno, sta ustvarjalki prenesli na blago. Tako je vsako oblačilo postalo platno, natančno izdelano, da ujame bistvo časovne elegance in umetniškega izražanja. Njuno sodelovanje je bilo predstavljeno tudi na Art Expu 2023.