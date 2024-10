To je 12 jasnih znakov toksične zveze

Znaki, da je razmerje toksično so lahko povsem jasni ali bolj prikriti. Včasih jih osebe zmotno dojemajo kot nujne ali vsaj zaželene sestavine razmerja, zato Helathline niza seznam 12 najočitnejših, ne pa vedno tudi najbolj opaznih.

Ob njih ne razmišljajte, temveč končajte zvezo, ki vam bo sicer povzročala vedno več škode.

Pomanjkanje podpore

V toksični zvezi ne gre za razumevanje in podpro, temveč za stalno tekmovanje dveh partnerjev.

Velikokrat se zgodi, da so dosežki ene strani spregledani ali celo vir posmeha in poniževanja, prav tako je za takšno zvezo značilno zanemarjanje potreb, želja in interesov enega od partnerjev.

Nespoštljiva komunikacija

Namesto ljubeznivosti in medosebnega spoštovanja, so prisotni zaničevanje, sarkazem in stalna kritika.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Zavist in ljubosumje

Vsak včasih občuti kanček zavisti, a zveza, v kateri je to stalno prisotno in partner ne more na dosežke druge strani gledati kot na nekaj pozitivnega, je toksična zveza.

Nadzorovanje

Partner, ki hoče stalno vedeti, kje ste, kaj počnete in s kom ste, pa čeprav trdi, da je nadzor posledica njegove ljubezni, kaže na pomanjkanje zaupanja in je zato človek, ob katerem je mogoče le toksična zveza.

Neiskrenost

Zveza, v kateri je nekdo primoran lagati in si izmišljati zgodbice o tem, kje in s kom je bil, saj se boji odziva druge strani, ni zdrava zveza.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Nespoštovanje

Oseba, ki partnerja ne spoštuje in ne gleda nanj kot na enakovrednega, največkrat kaže značajske črte narcizma, narcizem pa je pogoj za nezdravo razmerje.

Neodgovorno finančno obnašanje

Če imata finančni dogovor, ki ga druga stran stalni krši, ste v toksični zvezi.

Stalni stres

Življenje v nezdravem razmerju je vir velikega stresa in tesnobe, ki sta ključna kazalnika, da nekaj ni v najlepšem redu.

Ignoriranje vaših potreb

Zveza, v kateri so pomembne samo potrebe ene strani, ne glede ena to, na kaj se nanašajo, je brez dvoma toksična zveza.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Izgubljeni odnosi

Zaradi ljubosumja in nezaupanja, ki so ga deležni v toksični zvezi, se osebe pogosto ogradijo od družine, prijateljev in vseh oseb, ki jim še vedno veliko pomenijo, a se z njimi ne družijo zaradi ljubega hišnega miru.

Zanemarjanje sebe

Ljudje v toksičnih odnosih pogosto odstopijo od svojih hobijev in navad, saj te prilagajo hobijem in navadam partnerja.

Hoja po jajcih

Če vedno razmišljate, kaj boste rekli, kam boste šli, kako se boste obnašali, da ne bi vznemirili partnerja, in da bi se izognili sporu, ni dvoma: vaša zveza je slaba in morali bi jo čim prej končati.