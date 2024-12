Z daljnega severa na naše krožnike: kako je polenovka postala kulinarični simbol Mediterana

Bližajo se praznični dnevi, ko se pri hladni predjedi na krožniku znajde tudi bakala. Za božič je to marsikje ustaljen običaj, ki je tesno povezan predvsem s postom. Na dan pred božičem je bil namreč strogo zaukazan. Božični recept za bakalaEden največjih poznavalcev, raziskovalcev in obujevalcev istrske kuhinje je bil pokojni Alberto Pucer. Za bakala na belo je potreboval: 1 polenovko (težko približno 500 g), 2 dl oljčnega olja za cvrtje, oljčno olje za dolivanje (od 1/4 do 1/2 l, odvisno, koliko ga bakala »spije«, ter tudi od teže oziroma velikosti), 5 strokov česna, nekaj vejic peteršil...