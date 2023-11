Izkoristite decembrski čas za božične sejme, ki so vredni ogleda

Tako rekoč povsod pripravljajo adventne sejme in različne prireditve. Preverili smo, kakšno bo prednovoletno vzdušje v nekaterih evropskih krajih.

Božični Amsterdam

V decembrskih dneh se Amsterdam prelevi v božično pravljico, ki privablja obiskovalce od blizu in daleč. Z izjemno okrašenimi ulicami, vonjem po pečenih piškotih in vročem čokoladnem mleku ter raznolikimi prazničnimi dogodki ponuja nepozabno doživetje. Glavni trg Amsterdama, trg Dam, kjer stoji kraljeva palača, postane središče adventnega vzdušja z Božično tržnico na Damu, kjer lahko obiskovalci najdejo unikatna darila, tradicionalne nizozemske prigrizke in okusijo lokalne specialitete. Tam postavijo tudi glavno novoletno jelko – njene lučke bodo letos prižgali 8. decembra. Sicer pa v Amsterdamu z okolico poteka več adventnih sejmov na različnih lokacijah.

Z ladjico po kanalih Amsterdama. FOTO: Depositphotos

Nizozemska posebnost je gotovo dobri bradati mož Sinterklaas, nekakšna različica našega Miklavža, ki sredi novembra naznani začetek prazničnega vzdušja. Letos pride že 19. novembra in takrat organizirajo njegov sprevod s čolni in konji, Sint s svojimi pomočniki pa obdaruje otroke. Parade se vrstijo vsak dan do 5. decembra. Več o njem na www.sintinamsterdam.nl.

Morda nič ne zajame božičnega vzdušja v Amsterdamu tako kot čudovita osvetlitev kanalov. Sprehod ob njih je eden od vrhuncev adventnega doživetja v mestu. Posebej okrašene barčice, ki zaplujejo po mestnih kanalih, razveseljujejo otroke in odrasle. Sicer pa v tem času mnogi muzeji, na primer Rijksmuseum in Van Goghov muzej, pripravijo posebne razstave in dogodke. To je idealna priložnost, da raziščete bogato nizozemsko umetnostno dediščino. Dodajmo, da se najbolj pogumni 1. januarja podajo na novoletno plavanje, ki je mogoče na več lokacijah.

Več informacij o Amsterdamu in adventnem času tam na www.iamsterdam.com.

Kraljevski advent v Københavnu

København, čarobno mesto Danske, je med adventnim časom ovito v belino snega, čudovite božične lučke in vonj po tradicionalnih danskih dobrotah. Mesto, znano po svoji bogati zgodovini in kraljevskem sijaju, tako postane še bolj očarljivo.

Tivoli, eden najstarejših zabaviščnih parkov na svetu, se 19. novembra prelevi v pravljično deželo in zasije v tisočih lučkah. Obiskovalci se lahko popeljejo na vrtiljaku, drsajo ali pa okušajo božično hrano in piškote. Dodajmo, da je za vstop vanj treba plačati vstopnino.

København, čarobna danska prestolnica. FOTO: Lucian Milasan

Veliko drsališče Broens je v samem središču mesta in je pravi naslov za družinsko drsanje z razgledom na pristanišče, za jedačo in pijačo pa poskrbijo na številnih stojnicah tamkajšnje ulične kuhinje (angl. Broens Street Kitchen).

Najpogumnejši si lahko privoščijo tudi zimsko plavanje, poleg tega je kar nekaj možnosti za savnanje in osvežujočo kopel – recimo v La Banchini ali na kopališču Amager Halgoland. Prav posebno doživetje se obeta 13. decembra, ko bo na sporedu danska tradicionalni sprevod svete Lucije. Takrat se s praznično okrašenimi kajaki podajo po mestnih kanalih, ki so prav tako praznično osvetljeni in okrašeni. Navada je, da se kajakaši ustavijo v Nyhavnu, Christianshavnu in ob glavnem trgu Højbro Plads, kjer prepevajo božične pesmi.

Sicer pa je v veselem decembru najbolj priljubljena pijača Københavnčanov božično pivo oziroma juleøl, kot mu pravijo in ga strežejo od prvega novembrskega petka. Ko smo že pri kulinariki, privoščite si katero od tradicionalnih danskih jedi, kot je recimo smørrebrød oziroma odprti sendvič z rženim kruhom, nadevan, s čimer vam srce poželi.

Božične tržnice najdemo na več lokacijah, od že omenjenega zabaviščnega parka Tivoli, mestnega živalskega vrta, vse do najstarejšega zabaviščnega parka Bakken, oddaljenega deset minut vožnje iz mesta.

Več informacij o Københavnu najdemo na www.visitcopenhagen.com.

Čar adventnih sejmov v Trevisu

Zimski čas v Italiji je prav čaroben, poln priložnosti za občudovanje prazničnega okrasja, uživanje v toplih napitkih in sladicah ter iskanje popolnih daril. Čeprav so mnoga italijanska mesta znana po čudovitih adventnih sejmih, pa se zimski obisk v Trevisu izkaže za edinstveno in nepozabno doživetje. Vsako leto se glavni mestni trg, Piazza dei Signori, prelevi v pravljično deželo z okrašenimi stojnicami, ki ponujajo širok izbor ročno izdelanih daril in tradicionalnih božičnih dobrot. Seveda ne smete pozabiti poskusiti lokalnih specialitet, kot so tiramisu, pandoro in paneton. Prav tako je to priložnost za spoznavanje značilnih božičnih slaščic, kot so torrone in struffoli. Večerni sprehod po Trevisu bo prava paša za oči, glavna atrakcija pa je gotovo ulica Calmaggiore s tisoči lučk.

Božič v Trevisu. FOTO: Depositphotos

Več informacij o Trevisu poiščite na www.visittreviso.it/en/.

V Đakovu se čarovnija ne konča

Velika snežna krogla dejansko obstaja, je eden od vtisov, ki jih pusti preživljanje adventnega časa v srcu hrvaške Slavonije, v mestecu Đakovo. Kot pravijo domačini, boste božične užitke v Đakovu najbolje občutili zaviti v toplo odejo na klopi kočije, ki jo vlečeta lipicanca. Mesto je od nekdaj znano kot družinsko mesto, kraj pravljičnih otroštev in družinskih srečanj. Te odlike ga krasijo še danes, posebno v času decembrskih praznikov, ko lahko uživamo v okusih in vonjih slavonskih kulinaričnih mojstrovin, pravljičnih vožnjah s kočijo, božičnem balu gracioznih lipicancev, zvoku adventnih pesmi in otroških nasmehih na drsališču pred katedralo sv. Petra. Oziroma kot pravijo tamkajšnji turistični delavci: doživite pravljico na vsakem koraku.

Kot pravijo domačini, boste božične užitke v Đakovu najbolje občutili zaviti v toplo odejo na klopi kočije, ki jo vlečeta lipicanca. FOTO: Adriana__Loncarevic

Več informacij tudi na visitdjakovo.com.

Nepozabni opatijski advent poln čarovnije

Zibelka hrvaškega turizma, Opatija, že vrsto let pripravlja adventno dogajanje, kjer vsakdo najde nekaj zase. Advent v Opatiji, kot pravijo dogodku, bodo začeli 1. decembra s slovesnim prižigom praznične osvetljave in bo trajal do 7. januarja 2024. V tem času se bodo zvrstili številni dogodki, tako v hotelih in restavracijah kot na mestnih ulicah. Zimski vrt pred umetniškim paviljonom Juraj Šporer v Parku sv. Jurija bo gostil številne glasbene nastope priznanih skupin in didžejev. Seveda bo poskrbljeno tudi za praznično jedačo in pijačo na stojnicah.

Opatijsko gledališče na prostem bo v tem času spremenjeno v drsališče, ki ga bodo obkrožale stojnice. Na promenadi nad mestno plažo Slatina bodo obiskovalci lahko spremljali prižig največjih adventnih sveč, ki so postavljene okoli največjega mestnega vodnjaka. Tako kot vsako leto bo Božiček obiskal svoje domovanje na gori Učka, kjer se bo srečeval z otroki in njihovimi starši.

Advent v Opatiji, kot pravijo dogodku, bodo začeli 1. decembra. FOTO: Studio_sarson

Tek Božičkov v Zadru

Veseli december v zadrski županiji bo v duhu številnih dogodkov, med katerimi je gotovo največji in najbolj obiskan Advent v Zadru. Tudi letos bo tam med 24. novembrom in 8. januarjem zelo pestro: številne aktivnosti, dobra hrana, zabava za otroke in starše, koncerti izbranih domačih estradnikov so le delček dogajanja v tem dalmatinskem mestu. Otroci se bodo gotovo najbolj razveselili obiska Miklavža, ki mu na Hrvaškem pravijo sv. Nikola, 6. decembra in svete Lucije 13. decembra. Kot pravijo turistični delavci, sta vrhunca adventnega dogajanja badnjak, torej božični večer, in silvestrovo. Izvemo še, da v tem času številne restavracije, kavarne, trgovine in muzej poskrbijo za ugodnejše cene in ponudbo v sklopu projekta Krog po mestu (hrv. Đir po gradu), katerega cilj je oživljanje starega mestnega jedra v zimskem času. K prazničnemu vzdušju pripomoreta tudi drsališče in sankališče v Športnem centru Višnjik.

Izvemo še, da bodo tudi letos 16. decembra ob 16. uri organizirali petkilometrski tek Božičkov od Puntamike do Adventa, ki ima tudi humanitarno noto. Organizatorji si želijo čim večje udeležbe na tem neobičajnem tekmovanju, na katerem bodo vsi sodelujoči dobili rdeče Božičkove kape.

Zadar v božičnih lučeh. FOTO: Fabio_simicev

Več o Zadru lahko izvemo na spletnem naslovu https://zadar.travel/hr/.

Dedek Mraz stanuje v Varaždinu

Nekdanja hrvaška prestolnica v zadnjih letih postaja vse bolj zanimiva adventna destinacija, ki stavi tudi na dedka Mraza, saj so domačini prepričani, da dobri mož živi v Varaždinu. Tako smo ga lani obiskali v njegovi hiši v starem mestnem jedru in se z njim fotografirali. Ker mu je bila hiša pretesna, ga bomo letos lahko obiskali v Čarobnem mestu dedka Mraza, na dvorišču palače Sermage na Trgu Miljenka Stančića. Tam bo prostor za pet tematskih hišk: hišo babice Mraz, v kateri bodo vsak dan različne delavnice, hišo dedka Mraza, kjer se bomo lahko družili in fotografirali z dobrim možem, Grinchevo hišo, trgovinico s spominki in gostinsko hiško.

Druga novost varaždinskega adventa bo panoramsko kolo, ki bo poleg tistega v Osijeku edino na Hrvaškem. Seveda ne bi bilo adventa brez Ledene čarovnije, drsališča in ledenega tobogana na več kot 1100 kvadratnih metrih. Osrednji mestni trg pa bo tudi letos rezerviran za glavni oder, kjer bo vsak vikend potekal zanimiv glasbeni program.

Več informacij na spletnem naslovu www.adventuvarazdinu.com.

Svetle točke v Miljah

Ob Miljskem jezeru (nem. Millstat See) na avstrijskem Koroškem lahko v adventnem času med 2. decembrom in 6. januarjem doživite edinstveno igro lučk in ganljivo zgodbo. Poiščite navdih na sprehodu po miljski adventni poti. Pohod od točke hrepenenja do jezerske točke hrepenenja z enim samim velikim ciljem – da bi se morda na koncu našli.

Z zvočnim vodnikom lahko družine doživljajo to zgodbo ves dan. Preprosto poskenirajte kodo QR in se s slušalkami podajte v čarobni pravljični svet. Pot je obdana z osvetljenimi drevesci in umetniškimi svetlobnimi postavitvami, ki izžarevajo toplino in varnost. Osvetljujejo vhode na častitljivo dvorišče milštatskega samostana, kjer najmlajše čaka božično presenečenje – govoreče vilinsko drevo. Pridite in pozorno prisluhnite, kako 750 let stara lipa pripoveduje svojo fantastično zgodbo.

Predbožično tišino ob jezeru lahko ob sobotah in nedeljah romantično preživljate na zimski vožnji z ladjico. Vzemite si čas za želje, saj lahko na smaragdno zeleno gladino Miljskega jezera vsak dan spustite svojo ladjico želja. Na jadra napišite osebno adventno sporočilo, ki bo ob spremstvu žarečih sveč zaplulo po jezeru. Tako se jezero spremeni v morje luči in dobrih želja. Seveda ne sme manjkati vonj po božični peki, cimetu in pomarančnem punču. Bakle kažejo pot do odprtih restavracij. Ob toplih napitkih in predbožičnih dobrotah tukaj znova zaživi čarobnost božičnega časa, ki se je spominjamo iz otroštva. Doživite trenutke srečanja in čutne vezi z jezerom (nem. Sinnliche Seeberührungen) na Miljskem jezeru.

Adventne Poreče

Adventna jezerska vas v enem najlepših in idiličnih zalivov Vrbskega jezera, Poreče (nem. Pörtschach), vsekakor ponuja čutno doživetje običajev avstrijske Koroške. Lokalna društva pripravijo predbožični program – na pristen avstrijskokoroški način. Posebno doživetje je romantičen pohod z baklami po polotoku do živih jaslic, ki je na programu adventnega sejma prav vsak teden.

Božič na vrbskem jezeru. FOTO: Depositphotos

Spokojni advent ponuja pester otroški program za najmlajše: Božičkovo ladjico s pošto v steklenici ali adventno vožnjo po zalivu z zvezdnatim morjem, ki bosta prižgali sijaj v otroških očeh.

Lokalna galerija ZUGänglicheKUNST(Bahnhofplatz 1, 9210 Pörtschach) vabi na adventni sejem umetne obrti, na katerem se bo predstavilo dvajset razstavljavcev – od četrtka do nedelje, od 23. novembra do 17. decembra, med 10. in 18. uro.

Naš namig za prihod S kartico Wörthersee Plus Card, ki jo prejmete ob prenočitvi v regiji, lahko po avstrijskem Koroškem potujete brezplačno in neomejeno z lokalnimi vlaki na progah primestne železnice (S-Bahn). Tako se lahko z vlakom udobno pripeljete na spokojni advent v Porečah.

Gorski advent v kraju Mallnitz

Vam je znan občutek, ko se zunaj ohladi, dnevi postanejo krajši, zima pa pokrajino pokrije z belo odejo? Takrat se začne najlepši čas v letu – advent. Na gorskem adventu v Mallnitzu v regiji narodnega parka Visoke Ture (nem. Hohe Tauern) vas in vaše družine ne čaka le adventna pot s prijetnim vzdušjem, ampak tudi pester otroški program.

Gorski advent v Mallnitzu je protiutež mrzličnemu mestnemu vrvežu v predbožičnem času. Doživite zasnežen gorski svet, prisluhnite najlepšim adventnim pesmim in se pustite očarati spokojnim zgodbam v gostišču Almstube.

Vonj kuhanega vina, punča in svežega cesarskega praženca vas bo popeljal v božično razpoloženje. »Uživajte v gorskem adventu v Mallnitzu z vsemi čutili – advent kot v otroštvu – advent kot nekoč,« pravijo tamkajšnji turistični delavci.