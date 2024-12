Utrinki zimske idile s čarobnega Dunaja

Dunaj je čarobno mesto, ki s svojo elegance in zgodovinskim šarmom očara obiskovalce skozi vse leto. Če le imate možnost, se Dunaj splača obiskati za več dni, še zlasti v prednovoletnem času, ko dobesedno zasije v vsej svoji lepoti, saj ne boste našli ulice, ki ne bi bila praznično okrašena. Seveda pa morate še pred tem izpolniti najpomembnejši pogoj – vaša denarnica ne sme biti prazna, vsaj če bi si radi privoščili kakšno malenkost na kateri od številnih božičnih stojnic ali ogled katere od znamenitosti, ki jih je zares veliko.

Duh imperija na vsakem koraku

FOTO: Depositphotos

Mnoge dunajske znamenitosti so tesno povezane s habsburško dinastijo, ki je mestu pustila neizbrisen pečat, in palačo Schönbrunn, ki sicer ni v strogem središču mesta, a je od vseh najbolj obiskana. Schönbrun velja za eno izmed najbolj impresivnih palač v Evropi.

Do leta 1918 je bila to rezidenca habsburških vladarjev, skupaj z okoliškim parkom pa je zdaj na Unescovem seznamu svetovne dediščine. V času pred novoletnimi prazniki pred palačo postavijo številne praznične stojnice, kjer lahko okusite številne lokalne dobrote, kot je s čokolado oblito sadje.

V času avstro-ogrske monarhije so na Dunaju v sklopu parka omenjene palače odprli živalski vrt z imenom Tiergarten Schönbrunn in velja za najstarejšega na svetu. Če ste tam z otroki, ga morate nujno obiskati, saj boste videli veliko zanimivih živali, tudi pingvine, severne medvede in pande. A vedite, da je živalski vrt zelo velik, zato premislite, ali vam obisk ne bo vzel preveč časa – sploh glede na to, da je pozimi večina živali v notranjih prostorih.

Bogata glasbena dediščina in vrhunski kulinarični užitki

Dunaj je tudi prestolnica klasične glasbe, katere utrip začutimo v vsakem kotu. Med obiskom lahko obiščete Mozartovo hišo, kjer je slavni skladatelj živel tri leta. Vstopite v svet klasične glasbe in spoznajte najbolj pomembna dela tega genija.

Po ogledu se lahko ustavite v lokalni trgovini s spominki, kjer so na voljo različni izdelki, vključno s tradicionalnimi Mozartovimi kroglicami. Čeprav so te slaščice priljubljene, pa vam svetujemo, da jih kupite na drugih lokacijah, kjer boste našli ugodnejše cene.

Za ljubitelje sladkih dobrot bo prava izbira obisk kavarne Sacher, kjer boste lahko uživali v znameniti saherjevi torti. Lahko si jo privoščite ob ogledu zgodovinskih mestnih četrti, potem pa jo kupite tudi za domov ali jo naročite kar po spletu, da vas razveseli kjerkoli.

Ko božični Dunaj očara z večnostjo

FOTO: Depositphotos

Prav v središču mesta, na Stephans Platzu, stoji katedrala sv. Štefana. Južno od nje se začne Koroška ulica (Kärtner Strasse), ki je polna trgovinic in nakupovalnih središč ter poteka vse do znamenitega hotela Sacher. V njegovi kavarni se lahko predate sladkim užitkom – saherjevi torti, ki jo lahko kupite tudi za domov. Še več, lahko jo naročite celo po spletu in vam jo dostavijo kamor koli na svetu. V bližini Koroške ulice boste zagotovo našli tudi veliko kočijažev, ki vas bodo prav po filmsko zapeljali na ogled mesta.

To seveda še zdaleč niso vse lepote Dunaja, so pa vsekakor tiste, ki si jih morate ogledati, če že greste tja. Sicer pa tudi, če si jih ne, nič hudega. Dunaj vas bo skoraj zagotovo v vsakem primeru tako očaral, da boste sklenili priti še kdaj, zato lahko obisk brez slabe vesti v celoti namenite samo uživanju v zimski idili, pitju kuhanega vina v dobri družbi, sprehodu in ogledu izložb ter odličnemu pečenemu krompirju v kolobarjih, ki ga prodajajo po ulicah.

Središče Dunaja v božično-novoletnem vzdušju FOTO: Depositphotos