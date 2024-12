Ustvarimo si veseli december po našem okusu

Napetost se stopnjuje, zadnji predpraznični konec tedna bo pri marsikom v znamenju nakupovalne mrzlice, peke in kuharije. Veseli december, ko naj bi sproščeno uživali z bližnjimi, je pogosto predvsem neusmiljena bitka s časom in svarečim bančnim računom, zato so mnogi na božični dan vse prej kot praznično razpoloženi, obveznostim pa še kar ni videti konca. In vsako leto se okrcamo, češ, nikoli več, a že je tu novi veseli december, ki nas ne izpusti iz primeža. Čas je, da se preprosto naučimo reči ne in na vrh prednostnega seznama uvrstimo tudi svoje dobro počutje.

Prazniki so namenjeni vsem; čeprav ima vsaka družina nenapisanega vodjo, to še zdaleč ne pomeni, da je ta dolžan postoriti vse. S preostalimi člani si razdelimo obveznosti, sploh če bomo za božič gostitelji kosila ali večerje, pri tem pa odmislimo strahove, da vse ne bo videti popolno.

Tudi to je čar praznikov, vsakdo naj pripravi, kar zmore in kakor zmore! Pomembna je tudi organizacija, pri tem pa ne pozabimo, da nam ni treba vsega postoriti naenkrat; če se vsak konec decembra znajdemo v paniki in naglici, se načrtovanja druženja, kuharije in obdarovanja preprosto lotimo prej. Predvsem pri izbiri daril si bomo tako prizanesli z zmedo in hitenjem, verjetno pa tudi prihranili kakšen evro, saj ne bomo nakupovali brezglavo. Morda utegnemo darila celo izdelati, kar je ne le ceneje, ampak tudi bolj cenjeno.

Savnanje je lahko odlična sprostitev. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Spanje in telesna aktivnost

Ne pozabimo na zadosten spanec; utrujeni bomo neučinkoviti in nejevoljni, pa še odpornost nam lahko upade in za praznike celo zbolimo. Ne glede na obveznosti se vsaj večino dni v tednu držimo spalne rutine, ob večerih pa se izogibajmo uporabi zaslonov in se raje sprostimo s knjigo ali toplo kopeljo. Ključna sestavina dneva naj bo telesna dejavnost, s katero bomo veliko bolj vzdržljivi, obenem pa sproščeni in bomo bolje spali. Vsak dan si lahko vzamemo čas za sprehod v naravi, če nam pa okoliščine dopuščajo, obiščimo še telovadnico in dvignimo kakšno utež ali pa zaplavajmo v bazenu in se preznojimo v savni.

Praznični blišč je za mnoge prevelik čustveni zalogaj, sploh tistih, ki so v tem letu doživeli bolečo izgubo, se te dni morda loteva obup, strah in negotovost glede prihodnosti sta skorajda neobvladljiva. Ne pozabimo na bližnje ali znance, ki te dni potrebujejo drugačno darilo ali povabilo: prijateljski pogovor, druženje proč od decembrskega vrveža in prijazno besedo. Če ugotovimo, da se stiska še poglablja, pa nikar ne omahujmo s posvetom pri strokovnjaku.