Sladke dobrote iz domače kuhinje: Parklji, ki jih pripravimo iz testa in spečemo v pečici

Decembrska mrzlica se je že začela, pred nami je čas druženja za obloženimi mizami in obdarovanja. Mesec pred koncem leta zaznamujejo trije dobri možje, prvi med njimi, sv. Miklavž, bo v svoj koš z darili segel v noči na 6. december. Tradicija veleva, da (pridne) otroke nagradi s sladkimi dobrotami. Darove praviloma pusti v nogavicah, ki jih otroci zvečer nastavijo na okensko polico, zjutraj pa v njih najdejo suho sadje in oreške, čokolado in pisane bombone.

Suho sadje naj bo v lični embalaži. FOTO: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

Seveda to ni vse, z miklavževanjem se začenja čas, ko pripravljamo posebne praznične jedi. Poleg naštetih sladkih dobrot v Miklavževi košarici ne smejo manjkati različni piškoti oziroma drobno pecivo, pa seveda parklji, ki jih pripravimo iz testa in spečemo v pečici. Družina bo gotovo navdušena tudi nad vsakodnevnim pecivom, ki mu zgolj dodamo praznični videz.

Prijetne praznične vonjave

Piškotov se brez skrbi lotimo, čeprav njihove priprave nismo preveč vešči. Z nekaj domišljije bo kuhinja polna prijetnih prazničnih vonjev, če testu za navadne piškote dodamo nekaj začimb. In jim tako poleg vonja in barve spremenimo tudi okus. Pri tem se lahko poigramo, poleg cimeta in klinčkov jim na primer posebno noto daje nekoliko oster okus ingverja. Tega dodamo tudi drugim sladicam, na primer limonovemu kolaču ali medenjakom, obvezen je v prazničnih švedskih piškotih. Za peko običajno uporabimo ingver v prahu, lahko pa tudi drobno naribamo svežo korenino. Piškote rjavo obarvamo z dodatkom kakava ali čokolade, oblikujemo pa jih s prazničnimi modelčki, denimo v obliki možicljev, ki bodo predstavljali parklje ali Miklavža, pa zvezdic in smrečic, ki jih bomo prav kmalu okraševali.

Miklavž ima najraje doma pečene piškote. FOTO: Netrun78/Getty Images

Tudi torte, kolače in drugo mehko pecivo praznično okrasimo, ponujamo nekaj idej: iz navadnega biskvitnega testa, po možnosti čokoladnega, izrežemo od deset do petnajst centimetrov dolge trikotnike, na katere v špici s čvrsto smetano oblikujemo lase, pod njimi pa s sladkornimi geli in drobnimi bomboni naredimo usta in oči ter brado. Spodnji del trikotnika zaobljeno odrežemo in nastane prikupen nasmejan obraz Miklavža.