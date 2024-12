Praznična peka: od pirinih snežnih kep do vaniljevih kolačkov

Že ko se na kuhinjskem pultu znajdejo odprte vrečke moke, sladkorja, cimeta, klinčkov, pomarančne lupinice in vanilje, se kuhinja spremeni v prizorišče najlepših božičnih pravljic. Vonjave nas takoj popeljejo v preteklost, ko smo skupaj z babico ustvarjali preproste piškote na »metre« in kuhali najbolj dišeče kompote.

Mesta in domovi so že zažareli v prazničnih dekoracijah in vsak trenutek je pravi, da si privoščimo vsaj še eno praznično poslastico. Tudi če sicer ne pečemo sladic, je veseli december vseeno tisti čas v letu, ko si vsi želimo nadeti predpasnike in se prepustiti čarobnim podvigom v kuhinji. Tudi nas je zajela praznična vročica in pripravili smo nekaj receptov, ki jih morate preizkusiti.

Še tako dober recept ne more popolnoma uspeti, če nimamo pravih sestavin. Ena glavnih in najpomembnejših je gotovo kakovostna moka, mleta iz najboljših žit. Najbolj vsestransko uporabna je pšenična moka, ki je označena s kodami TIP 400, 500, 850 … Te številke nam povejo, koliko je neka moka prečiščena. Manjša številka pomeni, da ima moka manjši delež trdih snovi v enoti moke, ki ostane po njeni termični obdelavi.

