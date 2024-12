Pripravite svoj imunski sistem na vse

Čeprav imamo danes na voljo ogromno informacij na spletu, so naši predniki že pred desetletji, ko ni bilo pametnih telefonov in interneta, vedeli, da najmočnejšo pomoč najdemo prav v čebeljih pridelkih. Hladnejši del leta nas pogosto postavi pred izzive, zaradi katerih želimo dodatno podpreti svoje telo. Za zgled si lahko vzamemo naše babice, ki so v svoji domači lekarni vedno imele med in propolis – naravne zaveznike za krepitev telesa.

Kako podpremo imunski sistem

Imunski sistem je kompleksna mreža celic, tkiv in organov, ki ščitijo naše telo pred okužbami. Vemo, da lahko svojo odpornost okrepimo z ustreznim življenjskim slogom: uravnoteženo prehrano, rednim gibanjem, dovolj počitka in spanja, zmanjševanjem stresa, odpravljanjem razvad, kot je kajenje … Toda hiter tempo življenja je kriv, da kdaj posežemo tudi po manj zdravi hrani, »prešpricamo« vadbo, skrajšamo nočni počitek. Zato imunski sistem med sezono virusov in prehladnih obolenj poleg ukrepov na področju življenjskega sloga potrebuje še dodatno podporo.

Čudež narave: mojstrska čebelja zaščita

Na trgu je veliko izdelkov, ki nam obljubljajo neprekosljivo odpornost, toda pogosto vsebujejo številne umetne dodatke, kot so arome, barvila in celo konzervansi. Morda res delujejo na imunski sistem, po drugi strani pa po nepotrebnem obremenjujejo telo in lahko imajo tudi stranske učinke. Pomoč je najbolje poiskati v naravi! Ni treba daleč, najdemo jo v čebelnjaku. Čebele so izjemne v neštetih pogledih, naravnost osupljivo pa je, kako s pridelki, kot so matični mleček, propolis, cvetni prah in med, skrbijo za obstoj, zaščito in zdravje lastne vrste. In to že milijone let!

Dragocene naravne bioaktivne snovi

Čebelji pridelki namreč vsebujejo dragocene bioaktivne snovi. Kot pojasnjuje priznani zdravnik, prim. dr. Josip Lončar, eden največjih poznavalcev apiterapije (zdravljenja s čebeljimi pridelki) v regiji: »Z vsakodnevnim uživanjem čebeljih pridelkov, ki so visokokakovostna nepredelana živila, v organizem vnesemo številne snovi, ki jih v predelani hrani ni, s tem pa spodbujamo in ohranjamo ravnovesje organizma, kar je dejansko prvi pogoj za zdravje in preventivo pred boleznimi.« Čebelje pridelke ljudje že stoletja uporabljamo za krepitev zdravja in zaščito pred boleznimi, zadnja desetletja pa njihovo izjemno učinkovitost potrjujejo tudi izsledki kliničnih študij. Tradicionalno zaupanje moči čebel se tako le še krepi z dokazi znanosti.

Matični mleček – kraljevska hrana za kraljevsko odpornost

Gelée Royale FOTO: Matic Lipar

Matični mleček je belkasta, želeju podobna snov, s katero čebele hranijo zarod: ličinke delavk le tri dni, matico pa vse življenje. Matični mleček vsebuje vsa hranila za razvoj čebel, pa tudi vrsto edinstvenih bioaktivnih snovi, ki jih ne najdemo nikjer drugje v naravi. Med njimi so kratkoverižne maščobne molekule, med katerimi je najpomembnejša 10-HDA. Matični mleček, obogaten z vitamini, za naravno pomoč imunskemu sistemu je uporabnikom na voljo pod Medexovo blagovno znamko

Medex v svojih izdelkih, naj gre za kapsule ali raztopino v stekleničkah, uporablja izključno matični mleček s standardizirano vsebnostjo ključne učinkovine 10-HDA. V družini izdelkov Gelée Royale lahko izberete matični mleček, obogaten s sončnim vitaminom D3 (Gelée Royale Super + D3), posebno močan bio matični mleček, obogaten z vitaminom C (Gelée Royale Forte), ali matični mleček z vitamini za otroke (Gelée Royale Junior). Kar koli izberete, kraljevska hrana čebelje matice bo poskrbela za kraljevsko odpornost. In ne le za odpornost! Novejše raziskave namreč odkrivajo učinke matičnega mlečka na številne vidike zdravja, kot so zmanjšanje sistemskega vnetja in oksidativnega stresa, hormonsko ravnovesje, upočasnitev staranja, spodbujanje možganskih funkcij …

Propolis varuje čebele in ljudi

Propolis Defense FOTO: Matic Lipar

S propolisom čebele zaščitijo panj in zdravje čebelje družine, saj – kot potrjujejo klinične raziskave – deluje antibakterijsko, antivirusno in antiglivično. Čebele na popkih dreves nabirajo rastlinsko smolo, ki z naravnimi barvili oziroma flavonoidi ščiti rastline pred mikroorganizmi. Smolo oplemenitijo s svojimi izločki in dodajo vosek. Da propolis zares učinkuje, pa je treba zagotoviti konstantno vsebnost flavonoidov, ne glede na sezono in vir propolisa. V Medexu uporabljajo le propolis s standardizirano vsebnostjo flavonoidov, izraženo s faktorjem APF® (Active Propolis Flavonoids).

Izdelki z oznako APF® so združeni v Medexovi liniji najmočnejših standardiziranih propolisov na trgu Propolis Defense. Izbirate lahko med propolisom na alkoholni ali vodni osnovi, v pršilu, raztopini, tinkturi in celo v kapsulah. In če ob misli na propolis pomislite predvsem na pomoč pri vnetem grlu in žrelu: moč propolisa še zdaleč ni omejena na to. Pozitivne učinke ima tudi na imunski sistem, prebavni trakt (razjede, vnetja), ustno sluznico (afte, vnetja dlesni) in zobe (preventiva pred kariesom).

Medeni sirupi z več kot 74 % medu

Medeni sirup FOTO: Matic Lipar

