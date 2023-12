Praznikov nič ne okrasi lepše od doma izdelanih okraskov: preprosti triki in ideje

Če niste med najbolj neučakanimi, vaš dom še ni praznično okrašen, drevesce še ni postavljeno. Nič ne de! Do božiča je še štirinajst dni, kar pomeni še veliko časa za okrasitev, predvsem pa izdelavo izvirnih dekoracij in zanimivih dodatkov.

Prodajne police so polne pisanih in bleščečih se izdelkov, a nič ni bolj praznično od doma ustvarjenih okraskov, na katere bodo najmlajši in njihovi starši ponosni ves december. Nepogrešljiva sestavina je filc, ki naj ga v rdeči, beli in zeleni barvi ne manjka. Izrezujete lahko poljubne like, denimo zvezdice, božične kapice, snežinke in snežake, seveda pa se ni treba omejiti na božične motive; zakaj ne bi doma in smrečice okrasili še s srčki, pentljami in cvetjem!

Okraske po želji dopolnjujete z gumbi in drugimi dodatki, ki jih lepite na like, na vrhu pa preluknjajte in z vrvico obesite na želeno mesto. Prav tako lahko iz filca izdelate veličasten venec: izrežite različno dolge zelene trakove in jih privežite na obroč, ki ste ga oblikovali iz žice. Vmes lahko dodajate tudi prej omenjene okraske, mojstrovino pa izobesite na vrata.

Kokice so zakon!

Iz papirnatih krožnikov je mogoče izdelati najrazličnejše dekoracije, tudi božično spiralo. Krožnik obarvajte zeleno s čopičem in temperami (če morda že ni zelene barve), medtem ko čakate, da se posuši, izdelajte okraske. Iz raznobarvnega kolaža izrežite kroglice in druge poljubne like, jih preluknjajte in skoznje napeljite vrvico; okraske lahko dodatno okrasite še z bleščicami.

Ko je krožnik suh, vanj previdno zarežete in proti notranjosti, vse do sredine, urežete spiralo. Previdno izdelajte še luknjice, tudi v sredinskem delu, ki je zdaj vrh, in skoznje napeljite vrvice z okraski. Le vrhnja vrvica naj bo prosta za obešanje, okoli nje pa na koncu prelepimo enaki zvezdi. Božično spiralo, ki je lahko tudi umetelna smrečica, obesimo pod strop, da elegantno krasi središče prostora.

Če ste naveličani papirnih verig, nič ne de: potrebujete le nekaj tanjših vrvic, denimo zlatih in srebrnih, ki jih običajno uporabljate za zavijanje daril, in goro pokovke! To previdno luknjate s šivanko in nizate na vrvice, ki jih potem izobesite po prostoru.

Tega lahko popestrite z nekaj volne in kartona. Iz tršega kartona izrežite poljubno velike enakokrake in enakostranične trikotnike (ter z otrokom povadite še geometrijo, če je že v učnem načrtu), okoli likov pa preprosto ovijate zeleno volno. Vrh trikotnika preluknjajte in skozi luknjo napeljite vrvico ter obesite.

Pršilo dela čudeže

Poleg filca, kartona, volne, gumbov, škarij, lepila, bleščic, temper in čopičev nam med božičnimi ustvarjalnimi delavnicami ne sme zmanjkati pršila v zlati, beli in srebrni barvi. Z njim lahko v pravo umetnino preobrazimo odpadle smrekove veje in storže različnih oblik in velikosti, ki postanejo razkošen namizni aranžma, shranite pa ga lahko še za prihodnja leta.