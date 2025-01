Praznični projekt! Enostavna in zabavna praznična delavnica za najmlajše

Konec leta je idealen za izdelavo svetih treh kraljev. Ustvarite jih lahko denimo iz rolic za toaletni papir ali palčk od sladolednih lučk. Potrebovali boste le barvni papir, lepilo, škarje in nekaj domišljije.

Med barvami naj ne manjka zlat odtenek, saj ga boste potrebovali za krone. Če ga nimate, si lahko pomagate s staniolom, v katerega so ovite čokolade.

Za dodatno praznično vzdušje lahko k izdelavi svetih treh kraljev povabite tudi otroke, ki bodo z veseljem sodelovali pri ustvarjanju. Medtem ko skupaj izrezujete in lepite, jim lahko pripovedujete zgodbo o svetih treh kraljih, njihovem potovanju in darilih, ki so jih prinesli.

Takšno ustvarjanje ni le zabavno, temveč tudi priložnost za prenos tradicije in krepitev družinskih vezi med prazničnim časom. Na koncu lahko kralje postavite k jaslicam ali jih uporabite kot okras na mizi, kar bo vaš dom napolnilo s prazničnim duhom.