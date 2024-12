Popestrite si praznike z ogledom živali

Hobotnice so čustvena in izjemno inteligentna bitja, sposobne so se navezati in povezati tudi z ljudmi. To je na lastni koži doživel tudi filmski ustvarjalec Craig Foster, medtem ko se je leto dni prosto potapljal v oceanu, in sicer v zalivu False Bay blizu Cape Towna v Južni Afriki. My Octopus Teacher (2020) je z oskarjem nagrajeni dokumentarec, posvečen morskemu življenju, v ospredju pa je mlada hobotnica, s katero se spoprijatelji ustvarjalec.

Kakšno je življenje medveda, ki ga lovijo lovci, lahko ugotovite ob ogledu filma Medved.

Kultni film o prijateljstvu med človekom in kitom. Foto: Press Release

Kakšno je življenje medveda, ki ga lovijo lovci, lahko ugotovite ob ogledu filma Medved (1988). Predstavitev mogočnega glavnega junaka Kodiaka in osirotelih medvedjih mladičev je še kako ganljiva in vam bo zagotovo segla do srca. Film je bil nominiran celo za oskarja.

Brez solz ne bo šlo niti ob ogledu uspešnice z začetka devetdesetih let Moj prijatelj Willy (Free Willy, 1993). Film pripoveduje zgodbo o vezi, ki se razvije med dečkom (Jesse) in kitom ubijalcem (Willy). Ko ga ujame ribič, Willy konča nesrečno ujet v akvariju v Northwest Adventure Parku. Jesse sočustvuje s kitom in ga začne pogosto obiskovati, med njima pa se splete malo verjetna vez, zaradi katere Jesse reši kita.

Idealen za božič Na lestvici filmov portala Imdb med živalskimi filmi vodi film o pujsku Babe (1995). Priporočajo ga kot idealnega za družinsko božično zabavo. Na drugem mestu je Mišji lov (1997).

Požrli bi ga

Ulični maček z imenom Bob (2016) je film o nekdanjem brezdomcu in ozdravljenem zasvojencu z mamili v Londonu, ki se mu življenje spremeni, ko se maček naveže nanj in se vrne v njegovo stanovanje vsakič, ko ga izpusti. Film ima zabaven zaplet.

Dokumentarec My Octopus Teacher je bil nagrajen z oskarjem. Foto: Dokumentacija Dela

Črni žrebec (1979) pripoveduje zgodbo o dečku in arabskem žrebcu, ki preživita brodolom, zaradi česar ostaneta sama in poskušata preživeti na nenaseljenem otoku. Film poudarja misel, da ti žival lahko podari razlog za življenje, ko se počutiš brezupno, kar te pogosto pripelje tudi do novih poti.

Babe (1995) je z oskarjem nagrajeni film o pujsu, ki ga na podeželskem sejmu osvoji kmet. Ko pujsek (Babe) izve, kaj je njegova usoda, in sicer, da ga bodo pojedli, poskuša ubežati svoji usodi tako, da se kmetu izkaže za koristnega še v marsikaterih drugih vidikih. Zabaven in ne preveč žalosten film, primeren za vso družino.

Delfinova zgodba (Dolphin's Tale, 2011) je posvečena resnični zgodbi o mladi delfinki Winter, ki se je pri dveh mesecih ujela v past za rake, a jo je na srečo rešil ribič in jo odpeljal v center za zdravljenje. Tam so ji poškodovani rep nadomestili z inovativno protetiko. Tako je postala zanimivost in prava zvezda akvarija v Clearwaterju na Floridi.