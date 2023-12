Pet brezčasnih načinov okraševanja

Okraševanje prazničnega drevesa je v božično-novoletnem času zagotovo eno najlepših opravil. Največji ljubitelji teh praznikov skrbno izbirajo okraske in se po najboljši moči trudijo, da bi bilo njihovo res posebno.

Pri tem imajo načeloma dve možnosti: lahko sledijo aktualnim trendom, ki se izrišejo vsako leto, lahko pa ostajajo zvesti klasiki in svoj centralni božični okras odenejo v brezčasne barve in elemente.

Kateri so načini, ki nikoli niso iz mode? Dnevnik.hr niza pet takšnih, ki bodo, čeprav niso sodobni, vedno moderni.

Zlato-rdeče drevo

Ni bolj svečanega drevesa, kot je tisto, ki je odeto v kombinacijo rdeče in zlate barve.

Rdeča v dom vnaša toplino, močno je povezana s simboliko krščanstva, razkošna zlata ji je nekakšna protiutež in kadar se združijo okraski, lučke in trakovi v teh dveh odtenkih, nastane pravljično, klasično, brezčasno drevesce, ki nedvomno jemlje sapo.

Rdeče-belo drevo

Namesto zlate lahko močno rdečo barvo nekoliko ublaži bela. Kombinacija rdeče in bele ustvari še eno čudovito praznično dekoracijo.

Ko veje drevesa okrasijo rdeče kroglice, zvončki in bele snežinke ter takšne lučke je videti, kot bi nanje legel sneg, kar je nedvomno v skladu z letnim časom.

Bela in rdeča je ena od brezčasnih kombinacij. FOTO: Zoombull/gettyimages Getty Images/istockphoto

Pastelna smreka

Tudi pastelne barve so že stalnica prazničnega okraševanja. Vedno namreč delujejo elegantno in prefinjeno. Pričarajo poseben občutek romantike, nežnosti in miline.

Čeprav res niso tako intenzivne, kot prej omenjeni izbiri, zagotovo dosežejo namen in polepšajo praznične dni.

Klasično pisana smreka

Večina se v božičnem času v spominih rada vrne v otroštvo in si pred oči prikliče smrekico, kakršna je krasila družinski dom.

Kar je bilo pospravljeno med okraski in kar je prišlo pod roke, je pristalo na jelki, ta je bila zato vseh možnih barv, natrpana s kroglicami, snežinkami, trakovi, bomboni, pisanimi lučkami in tako čudovita, da jo je več kot vredno potvoriti tudi v sodobnem času.

Spomin na otroštvo. FOTO: Poppypixels/gettyimages

Srebrno modra smreka

Še ena kombinacija, ki je prisotna od nekdaj, hkrati pa vedno moderna. Modra je bila nekoč barva razkošja, povezana je še z nostalgijo in spomini, ki se radi prebujajo ob božiču in novem letu.

Čeprav je, tako kot srebrna, hladna barva, se ta dva odtenka odlično skladata in ustavita kontrast, ki odseva razkošje, mir in spominja na mrzle, z belim snegom ter modrim nebom polepšane, zimske dni.