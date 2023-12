Božična pravljica na balkonu

Lepo okrašena smreka, jelka, brin, bor, srebrna smreka ali drugo iglasto drevo je nepogrešljiv element božično-novoletne dekoracije. Tako kot polepša dnevno sobo, jedilnico ali hodnik, lahko slavnostno vzdušje prenese na balkon. Zakaj torej letos ne bi drevesa postavili v bolj naravno okolje in ustvarili male praznične oaze v kotičku, ki je največkrat namenjen sproščanju pod milim nebom?

Sijajna ideja za okraševanje so drobne rdeče kroglice, ki spominjajo na plodove bodike.

Možnosti za to je več, velikost in vrsto drevesa je treba prilagoditi prostoru, ki ga imate na voljo. Tudi manjše je lahko prav tako očarljivo kot veliko. Naravna so glede zunanje dekoracije vedno boljša izbira od umetnih, saj se bolje skladajo z okoljem. Priskrbite si tako v loncu, ki bo bolj obstojno, pa še veter ga ne bo premikal. Z njim se lepše zlijejo naravni okraski: storži, želodi in orehi, rdeča jabolka in živo rdeči gozdni plodovi bodo pričarali prav poseben vtis.

Naravni ali umetni, okraski ne smejo biti občutljivi za vremenske razmere. FOTO: Bondarillia/Getty Images

Bleščeči zlata in srebrna

Sijajna ideja za okraševanje so drobne rdeče kroglice, ki spominjajo na plodove bodike, če ste za bolj bleščeče dekoracije, sta odlična izbira srebrna in zlata barva. Z bleščečimi toni lahko obarvate tudi naravne okraske. Z dekoracijo lahko izberete preplet bele in rdeče z mat ali bleščečimi okraski, lepa je kombinacija obeh.

Za bolj drzno okrasitev barve okraskov na drevesu uskladite s preostalimi barvami na balkonu in jih prilagodite stolom in mizi balkona, stenam ali dekorativnim tkaninam, s katerimi se pokrijete, ko na zraku tudi pozimi pijete kavo. Seveda ne gre brez zunanjih lučk. Te so sploh pri zunanjih drevesih zvezde. Napeljite jih po vejah, ograji ali pohištvu in ustvarite svetlobno pravljico.

Naj v prazničnem vzdušju zasije cel balkon. FOTO: Daniela Baumann/Getty Images

Veje na steni

Če imate res majhen balkon, ki bi ga vseeno odeli v praznično vzdušje, z vejami okrasite samo steno: v obliki smreke jih pritrdite na zid in okrasite po želji, lahko pa v obliki smrečice na steno napeljete samo lučke. Ideja je praktična, saj balkon tako ne bo prenatrpan, bo pa vseeno zadihal v duhu časa.

Okrasite tudi ograjo, ki jo lahko odenete v smrečje, lučke ali kombinacijo obojega, dodajte namizne lučke, praznične figurice in ustvarite božično pravljico na balkonu.

Zunanje lučke napeljite po drevescu, ograji, steni ali pohištvu.

Za zunanjo dekoracijo izberite okraske, ki se ob močnem vetru, dežju ali snegu ne bodo poškodovali. Boljši od steklenih so leseni, plastični ali iz drugih trpežnih materialov. Tudi trakovi, vata in drugi lažji elementi morda niso najboljša izbira. Če se boste odločili zanje, jih, tako kot vse druge in drevo, dobro pritrdite, da jih ne bi odnesel veter.