Peli, igrali ter dočakali Miklavža in Božička

Koncert Fantov spod Šilentabra je eden večjih dogodkov v Občini Pivka, saj je v športno dvorano Skala privabil več sto ljubiteljev narodnozabavne glasbe. Fantje spod Šilentabra so ga pripravili četrto leto, v goste pa povabili prek 150 glasbenic in glasbenikov iz Primorske. Prepričani so, da toliko primorskih ansamblov na enem dogodku in v isti dvorani, kot se je to zgodilo v Pivki, doslej še ni nastopilo. In koga vse so povabili v goste?

Primorske fante, Ansambel Erazem, Ansambel Akordi, Ansambel Direkt in Osminka, prišli so tudi letošnji zmagovalci festivala v Števerjanu Istrski fantje, zapeli sta Vokalna skupina Iskrice in Doroteja Penko, predstavili so se Staro na novo, na harmoniko sta zaigrala Jakob Tonjko in Naj Železnik, na odru pa so bili kar trije harmonikarski orkestri, in sicer Vilija Marinška, Matica Štavarja in Nika Polesa. Koncert sta povezovala Tinkara Volk in Blaž Frank, vmes pa sta obiskovalce zabavala in se med seboj ves čas po malem zbadala Miklavž in Božiček, ki sta ju upodobila Danijel Boštjančič in Silvo Čelhar.

O d lastnih valčkov so predstavili novejšega Najlepše je doma.

Ansambel Erazem

Obiskovalci so uživali v številnih znanih vižah, zaradi katerih so tudi prišli na koncert. Tega so, kot rečeno, priredili Fantje spod Šilentabra, ki so se prvič zbrali leta 2021, v zasedbi pa so moči združili izkušeni glasbeniki in pevci z ilirskobistriškega in pivškega konca, ki jih vodi harmonikar, ob njem pa sona berdi,na kitari, pojejo pain. O njihovi kvaliteti priča nastop na jubilejnem 30. festivalu Vurberk pred dvema letoma, na katerem so osvojili srebrnega zmaja in Šifrarjevo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Tokrat so predstavili nekaj že znanih in nekaj lastnih viž, za začetek pa izbrali Slakovo polko V saneh na ples, saj jim Slakove viže zelo odgovarjajo.

Nastopili so tudi Istrski fantje.

Od lastnih valčkov so predstavili novejšega Najlepše je doma, pa tudi Pogrešal te bom, prijatelj moj, ki so ga na omenjenem Vurberškem festivalu posvetili preminulemu pohorskemu godcu. Ponosni so na polko Letni časi, pa tudi valček Domači zvon in druge. Svoje znane viže so na koncertu predstavili drugi gostje, vsi skupaj pa so se ob koncu še enkrat zbrali na odru ter družno zapeli in zaigrali venček, v katerega so vpletli znane viže Deželica sonca in grozdja, Slovenija je domovina moja, Sto obljub sto želja in ljudsko Kaj mi nuca planinca.

Skupaj s člani harmonikarskih orkestrov so koncert sklenili s Slakovo V dolini tihi in Poštarjem, pozabili pa niso niti na Avsenikovo Golico. David Penko se je v imenu ansambla zahvalil njihovim ženam, otrokom in staršem, ker jih ves čas podpirajo, bodrijo, včasih pograjajo, še večkrat pohvalijo. »Vi ste tisti, ki nas ob prihodu domov objamete in nam dajete moč, da ustvarjamo in delamo tisto, kar imamo radi in v čemer uživamo,« so sklenili fantje, ki so imeli v mislih, kakopak, glasbo.