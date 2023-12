Ona potuje: Čarobni kotički Slovenije

Z lokalci po Radol'c

Letos pa ne gremo na navadno decembrsko večerjo, kličejo »lokalci« iz Radol'ce. Torej, Radovljice. »Letos bo druženje s sodelavci, prijatelji zanimivo in zabavno, mal bomo kuhal, pa jedl, pa kaj novega spoznal.«

In v prazničnem decembru vabijo na kulinarično delavnico z Michelinovim chefom Urošem Štefelinom in čokoladno ustvarjalnico z mojstrom Gregom Mikljem.

Ni pa smer v Hišo Linhart in Radolško čokolado zgolj kulinarična, v veselem decembru ponuja Radovljica pester praznični program. Zgolj v pokušino – v starem mestnem jedru bodo sedemkrat nastopili ulični umetniki, praznični sejem na Linhartovem trgu bo ponujal krasne izdelke rokodelcev.

Čarobno okrašeno mestno jedro Radovljice. FOTO: www.radolca.si

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica obvešča tudi, da se čarobna decembrska dogodivščina začne v TIC Radovljica. Kaj posebnega je to?

To je potep po čarobno okrašenem mestnem jedru Radovljice, med katerim obiskovalec poišče štiri tematske točke in doda svoj obesek na praznično drevo v čarobnem parku.

In zares, slikovito staro mestno jedro je letos kot iz pravljice. Novost v okrasitvi so namreč avtorske poslikave na mestnih oknih.

Te so delo domačinke, akademske slikarke Mete Šolar, ki je na pobudo Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica ter v sodelovanju z lastniki in uporabniki različnih oken v mestu poskrbela za svojevrstno galerijo na prostem.

Akademska slikarka Meta Šolar. FOTO: www.radolca.si

»Vse poslikave so narejene v belem z jasno risbo. Okna na Linhartovem trgu so začasno postala slike s prizori predvsem zimske krajine s prazničnimi elementi, ponekod pa so motivi prilagojeni dejavnosti, ki poteka v hiši.

Ta okna odlično dopolnjujejo tradicionalne okrasitve s smrečjem, vrbjem in lučmi. Na očarljivem Linhartovem trgu se tako ustvari pristno praznično vzdušje,« razkriva slikarka Meta Šolar, ki je poslikala 12 oken na sedmih stavbah.

Ljubljana v soju lučk

Vzdušje v praznične luči odete prestolnice je vsako leto izjemno živahno. Okra­sitev in praznični sejem s številnimi rokodelskimi in gostinskimi stojnicami ter brezplačnimi prireditvami na mestnih trgih, ulicah, mostovih in nabrežjih vsekakor velja doživeti.

Ljubljano krasi več kot petdeset kilometrov svetlobnih skulptur, girland in od 850 do 900 različnih svetlobnih teles, okrasitev pa se imenuje Oni smo mi.

Po besedah njenega avtorja Urbana Modica nas opominja, da smo danes staroselci, že jutri pa morda begunci. Danes smo Zemljani, čez nekaj let bomo morda Marsovci.

Bili smo preprosta enocelična bitja, danes smo kompleksni (pogojno) inteligentni organizmi. Osrednji element okrasitve je leteči krožnik na Prešernovem trgu, ki ponazarja miroljubno in spoštljivo srečevanje različnih kultur.

Ljubljana v soju luči. FOTO: Blaž Samec

Vmes, med čarobnimi prizori in radostnimi srečanji, ljubitelji umetnosti lahko postanejo pri Ateljeju Galerija na Starem trgu in si ogledajo razstavo akademske slikarke in mojstrice grafike Biljane Unkovske z naslovom Zlata doba.

Ob vabilu na odprtje razstave je Judita Krivec Dragan zapisala: »Razstava Biljane Unkovske ne odpira le vpogleda v atraktivni svet prispodob iz sveta narave, kjer liki ob zlatem ozadju pridobijo status nebesnega, sanjskega, temveč prikazuje tudi način, kako s premišljenim sodobnim konceptom preseči klasično galerijsko postavitev in jo odpreti v širši urbani prostor, na ulico.

Tja torej, kjer se dogaja življenje.«

Razstava akademske slikarke in mojstrice grafike Biljane Unkovske z naslovom Zlata doba. FOTO: Atelje Galerija

Razstava jaslic v Štanjelu

Tisti, ki so že večkrat obiskali biser Krasa, vedo povedati, kako čudovit je spomladi, ko za obzidjem zacveti mogočna magnolija, a starodavni zidovi Štanjela se bodo zdaj zdaj odeli v prav posebno preobleko.

Na sprehodu med ozkimi kamnitimi ulicami in slikovitimi kraškimi hišami – od cerkve sv. Danijela in mestnega gradu do Kraške hiše, ene najstarejših v Štanjelu, in znamenitega Ferrarijevega vrta, dela arhitekta Maksa Fabianija – se sprehajalcu pred očmi ne odvrti samo preteklost, temveč tudi zdajšnje življenje v tem edinst­venem naselju, iz Gledanice na vrhu Turna pa se odpre razgled na Kras in Vipavsko dolino.

Štanjel – biser Krasa. FOTO: Shutterstock

Štanjel lahko odkrivamo sami ali izberemo katero od številnih doživetij v družbi lokalnega vodnika. V vednost: Center za obiskovalce Grad Štanjel deluje v preddverju viteške dvorane, na grajskem dvorišču.

Turistični informatorji so prišepnili, da bodo tudi letos domačini po skritih kotičkih postavili svoje božične jaslice.

Predprazničnemu vzdušju v srednjeveškem Štanjelu vdihnejo poseben čar božične jaslice, postavljene na okenskih policah, pragih kraških hiš, dvoriščih in zidovih ...

Razstava jaslic po skritih kotičkih Štanjela. FOTO: Ana Rojc

Odprtje bo v nedeljo, 17. decembra 2023, ob 15. uri. Pospremila ga bosta otroška predstava Rudi in praznične kremšnite ter obisk Dedka Mraza.

Umetnine vaščank in vaščanov Štanjela bodo razstavljene vse do 7. januarja 2024. V tem času bo potekala tudi nagradna igra Odkrij božične jaslice po kotičkih srednjeveškega Štanjela.

Obiskovalci prejmejo zemljevid, na njem označijo lokacijo vseh božičnih jaslic in z malo sreče prejmejo nagrade, ki jih podarjajo lokalni ponudniki.