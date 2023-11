Božični sejmi, ki jih morate obiskati: nekateri so čisto blizu in eden od njih je že odprt

Nezadržno se bliža december in z njim za mnoge najlepši čas v letu, ko se mesta odenejo v lučke, povsod diši po cimetu, klinčkih in slastnih piškotih, v večjih krajih pa znova v ospredje stopijo božični sejmi.

Nekateri od njih se ponašajo z dolgo tradicijo, drugi so mlajši, a prav tako očarljivi. Evropska mesta se že dodobra pripravljajo na božično-novoletni čas, poglejte nekaj najlepših adventnih sejmov v bližnji in malce bolj daljni okolici, ki jih je v prazničnem decembru vredno obiskati.

Namig: eden čisto blizu na najbolj nestrpne ljubitelje prazničnega vrveža že čaka.

Dunaj: bogata tradicija in pestra ponudba

Letos na Dunaju načrtujejo kar 14 božičnih sejmov, najatraktivnejši in tisti z najdaljšo, večstoletno tradicijo, je na glavnem trgu pred mestno hišo, ki vabi že od 11. novembra in bo obiskovalce razvajal vse do 26. decembra.

Ob vstopu pozdravlja visok obok s svečami, na stojnicah so na voljo tradicionalna darila, novoletni okraski, izdelki ročnih del, ne razočara niti kulinarična ponudba v družbi slaščic in toplih pijač.

Tu je še dunajski ledeni svet, kjer se lahko ljubitelji drsanja popeljejo skozi pravljično osvetljen park mestne hiše. Posebna atrakcija za zaljubljence je drevo src, za otroke je najbolj zanimiv božični svet z vrtiljakom, jaslicami in čisto ločenim drsališčem.

Salzburg: sejem z edinstvenim vzdušjem

Največji božični sejem v Mozartovem mestu ima dolgo zgodovino. Prvič je zažarel v 15. stoletju in si pridobil sloves sejma, ki si zasluži pozornost.

Razteza se ob trdnjavi Hohensalzburg in okoli veličastne katedrale, kar mu zagotavlja poseben čar. Obiskovalce pričakujejo stojnice s ponudbo tradicionalne hrane in pijače ter z vsem, kar sodi na tovrstne prireditve.

Tu je obsežen program spremljevalnih dogodkov, kot so zborovsko petje pred katedralo, godba na pihala in razstava jaslic na dvorišču bližnje Salzburške rezidence.

Sejem se odpira 23. novembra 2023 in zapira 1. januarja 2024.

Budimpešta: zaslužen laskavi naslov

Glavno mesto Madžarske prireja več božičnih sejmov, najbolj znan in obiskan je sejem na trgu pred glavno baziliko Sv. Štefana, ki si je lani drugič zapored po izboru spletne strani Najboljše evropske destinacije (European best destination) prislužil naziv najboljšega božičnega sejma.

Z ambientom ob modri Donavi, izjemnimi svetlobnimi efekti, številnimi stojnicami, kjer ne manjka tradicionalnih jedi ter druge pestre ponudbe zagotovo tudi letos ne bo razočaral.

Odpira se 19. novembra letos in bo odprt do 1. januarja 2024.

Zagreb: na izlet z vlakom

V nizu božičnih sejmov v Evropi ne moremo mimo Zagreba. Ta je na prej omenjeni lestvici večkrat zapored kraljeval na samem vrhu.

Strojnice, okrasje in bogata ponudba vabijo na glavnem mestnem trgu Bana Jelačića, v okoliških ulicah in na trgu Kralja Tomislava. Na voljo je veliko drsališče, bogata ponudba in spremljevalni dogodki.

Sejem bo odprt od 2. decembra do 7. januarja. Ena njegovih prednosti je nedvomno ta, da ga iz Ljubljane lahko obiščete z vlakom in se z zagrebške železniške postaje kar peš podate do pisanih lučk.

Trst: tradicija in sodobnost z roko v roki

Morda res ne bo občutiti pravega mraza, a vzdušje v obmorskem mestecu z bogato zgodovino, kjer si roke podajata tradicija in sodobnost, je pred božičem in novem letu, ko v lučkah zasijejo ulice in te zažarijo nad velikim kanalom, kljub milemu podnebju takšno, kot mora biti.

Tudi po zaslugi božičnega sejma, ki se razprostira na trgu Sv. Antona, trgu Ponterosso in Piazzi della Borsa. Na stojnicah ne manjka tradicionalne ponudbe, značilnih tržaških jedi, božične vonjave se mešajo z vonjem morja in prazničnim dnem v starem mestnem jedru zagotavljajo poseben čar.

Sejem v Trstu se odpira 8. decembra 2023 in bo trajal do 7. januarja 2024.

Talin: za ljubitelje prave zime

Leta 2019 je bil božični sejem v malce bolj oddaljenem glavnem mestu Estonije proglašen za enega najlepših božičnih sejmov.

Razteza se na trgu pred mestno hišo, obiskovalci se lahko sprehodijo med preštevilnimi stojnicami, občudujejo ogromno praznično drevo, okušajo tradicionalne lokalne in praznične dobrote ter uživajo v mnogih predstavah.

Od tretjega decembra bodo otroci lahko na domu obiskali Božička, v bližini je tudi drsališče, čeprav ni v samem sklopu sejma.

Sejem v Talinu bo letos odprt od 1. decembra 2023 do 7. januarja 2024.

Strasbourg: dolga tradicija

Mesto na meji med Nemčijo in Francijo se ponaša z enim najlepših in božičnih sejmov v Evropi in enim najstarejših v Franciji. Od leta 1570 se mesto vsakič znova odene v pisane lučke. Seveda sta se sčasoma obseg in ponudba razširila, dandanes obiskovalce pozdravlja več kot 300 lesenih hišk po vsem mestu in pisano okrasje, ki odseva v reki Ren.

V centru na trgu Kléber je drsališče pod ogromnim prazničnim drevesom, le nekaj korakov stran pa stojnice s kuhanim vinom, drugimi toplimi pijačami in običajno praznično ponudbo.

Sejem se odpira 25. novembra 2023 in bo odprt do 24. decembra 2024.

Bratislava: idealen za družine

Slovaška morda res nima tako bogate božične sejemske tradicije, kot jo imajo nekatere druge evropske države, a kljub temu je sejem v Bratislavi nekaj, kar privablja mnoge, zlasti je priljubljen med družinami, saj velja za enega mirnejših božičnih sejmov.

Je v centru mesta, na odrih se odvija več folklornih in drugih predstav, ki zabavajo goste. Sejem se odpira 21. novembra 2023 in bo tam do 21. decembra tega leta.

To je le nekaj prazničnih sejmov, ki jih v duhu pričakovanja božiča in novega leta pripravljajo vsa večja mesta. Vsak je po svoje lep in drugačen ter pričara posebno vzdušje, ki pritiče času pred nami.