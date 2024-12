Največje slabosti astroloških znakov med božično-novoletni prazniki

Ovni so med prazniki izredno nepotrpežljivi. Medtem ko drugi uživajo v peki piškotov in drugih dobrot, druženju z družino in prijatelji, zabavah, okraševanju in vsem kar spada zraven, rojeni v tem znamenju komaj čakajo, da bo vse konec in se bodo lahko vrnili nazaj v ustaljene tirnice. Prav tako ne prenesejo gneče na cestah in v trgovinah

Težava, ki med prazniki najbolj pesti bike je prekomerno uživanje v hrani in pijači. Še posebej težko se uprejo različnim slaščicam, obožujejo tradicionalne jedi, na katere so čakali vse leto, zato se jim zdi, da morajo praznike izkoristiti za to, da se jih najedo preko vseh meja. Posledično imajo pogosto prebavne težave.

Levi naj pazijo na denar

Dvojčki bi radi bili na več mestih hkrati. V strahu, da bi kaj zamudili, bodo sprejeli vsa vabila na zabave, večerje, pijače, druženja, posledično bodo ob koncu praznikov povsem izčrpani. Zaradi oslabljenega imunskega sistema, se jih lahko takrat loti prehlad.

Raki bodo med prazniki izredno čustveni. Ne bodi presenečeni, če bodo bruhnili v jok ob poslušanju božične pesmi, na katero ga vežejo prav posebni spomini, najverjetneje pa bodo tudi izmenjavo daril spremljale solze.

Levi imajo še posebej nevarno slabost – radi zapravljajo. Potrudili se bodo, da bodo vsem kupili popolna darila, četudi bodo morali zato globoko seči v denarnico, za druženje bodo kupili novo obleko in dodatke, veliko bodo zapravili za okrasitev doma. Vse to, da bi naredili vtis druge. Slednje je zanje tako pomembno, da jim bo prav vseeno, da bodo v novo leto vstopili s praznimi bančnimi računi ali celo v dolgovih.

Naporno za device in tehtnice

Device bodo med prazniki postale obsedene s čistočo in organizacijo. Še posebej, če pričakujejo goste. V tem primeru bo moralo biti vse popolno, pospravljeno, okrašeno, pripravljeno … S tem pa bodo v stres spravljali druge člane gospodinjstva.

Tehtnice hočejo vsem ustreči, še posebej med prazniki. A z izbiro popolnih daril za vsakega od najbližjih in pripravo popolne večerje, ki jo bodo vsi oboževali, si bodo nakopale le stres in slabo voljo.

Škorpijoni so lahko preveč dramatični in preveč resno vzamejo tudi reči, ki pravzaprav niso pomembne. Če bo kdo ponorel zaradi napačno obešenega okraska ali kuhal mulo zaradi neprimernega darila, bo to zagotovo škorpijon.

Strelci so najbolj znani po tem, da so med prazniki povsem sproščeni. Nič jih ne gane in nikomur ne dopustijo, da bi motil njihov mir. Prav vseeno jim je, ali zamudijo na večerjo, zabavo ali praznično srečanje, tudi če bodo komu pozabili prinesti darilo, se ne bodo s tem pretirano obremenjevali, zato bo najbolje, da pri razdeljevanju nalog in opravil nanje kar pozabite.

Ribe raje v svojem svetu

Kozorogi so deloholiki in niti med prazniki ne bodo znali odklopiti. Če bo kdo sredi praznične večerje iz žepa potegnil mobilnik in začel preverjati službeno elektronsko pošto, bo to zagotovo oven.

Vodnarji pogosto namerno počno stvari po svoje in mimo tradicije, tako bo tudi med božično-novoletnimi prazniki. To pa lahko tiste, ki jim tradicija veliko pomeni, spravi v slabo voljo.

Če na družinskem srečanju, pijači s prijatelji ali službeni zabavi ne bo ribe, ne bodite presenečeni. Ta čustvena znamenja se med prazniki rada povlečejo v svoj svet, poln domišljije, ki se jim zdi veliko boljša družba kot resnični ljudje.