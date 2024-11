Naj bo božič ustvarjalen: ideje za skupno ustvarjanje z otroki

Božič je družinski praznik, ki ga radi praznujejo tako verni kot tisti, ki ne zahajajo v cerkev, čeprav zadnja leta velikokrat slišimo, da je predvsem praznik potrošništva. A če smo iskreni, si moramo priznati, da je potrošniški toliko, kot dovolimo sami. Da bi bil božič kar se da družinski in čim manj potrošniški, poskrbimo z uricami, ki jih namenimo ustvarjanju z otroki. Tako bo imelo naše božično okrasje oseben pečat, ure, ki jih bomo namenili ustvarjalnemu druženju s svojim podmladkom, pa so tako ali tako neprecenljive.

Za še lepši videz uporabimo valjar z vzorcem, ki pusti odtis na testu.

Iz povsem običajnih reči, ki jih imamo doma, lahko ustvarimo imenitne adventne koledarje, adventne venčke, jaslice, tudi okraske za jelko. Najbolje bo, da se čim prej lotimo zbiranja materialov, ki so primerni za ustvarjanje. To so lahko barvni papir, volna, storži in drugi drevesni plodovi, različna embalaža, rolice toaletnega papirja, pomarančne lupine in podobno. Iz česa bomo ustvarjali, se odločimo, ko naberemo materiale na kup. Potrebovali bomo še škarje, lepilo in barvice (vodenke, tempere, navadne barvice, flomastri) – izbor prilagodimo otrokovi starosti in spretnostim.

Svete tri kralje izdelamo iz papirnatih rolic. FOTO: Elena Abrosimova/Getty Images

Adventne koledarje lahko naredimo iz pisanih papirnatih kozarcev, škatlic ali kuvert – pomembno je, da jih imamo primerno število, torej 25. Vanje skrijemo drobne pozornosti ali pa na lističe napišemo različne otroku ljube aktivnosti, ki mu jih bomo podarili na določen dan: en dan bomo denimo z njim igrali košarko, drug dan skupaj obiskali bratrance ali sestrične, morda mu podarimo obisk igralnice ali živalskega vrta ali pa izlet v mesto ali na hrib, ki mu je ljub, se igrali skrivalnice, lahko skuhamo njegovo najljubšo jed ali mu spečemo sladico, ki jo obožuje. Spodbudite otroka, naj vam pove ali napiše seznam svojih najljubših aktivnosti.

Adventni koledar je lahko tudi tak. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Papir ali testo

Marijo z Jezuščkom lahko naredimo iz dveh kosov papirja, belega in modrega, moder naj bo večji. Oba papirja zgubamo v harmoniko in prepognimo na sredini. Na sredini modrega papirja z luknjačem naredimo luknjo. Vzamemo malo modre volne in jo napeljemo skozi luknjo – to bo za obešanje okraska. Zdaj poiščemo nekaj, kar bomo uporabili za izdelavo obraza.

Testo s sodo bikarbono odlikuje nežna belina.

Lahko sta to dva okrogla kosa papirja, lahko tudi žogici za pingpong, narišemo še oči in usta. Obraza vstavimo v harmoniki in ju prilepimo, vse skupaj pa učvrstimo s kosoma volne, ki ju privežemo tja, kjer naj bi bil vrat. In obesek je končan.

Girlando za smrečico naredimo iz vrvi in pomarančne lupine. FOTO: Maria Symchych-navrotska/Getty Images

Jaslice ali obeske za smrečico lahko ustvarimo denimo iz testa s sodo bikarbono. Poleg te potrebujemo še koruzni škrob in vodo ter žlico, srednje veliko stekleno skledo in kuhinjsko krpo. Potrebujemo tudi valjar, nekaj, s čimer bomo naredili luknjo, skozi katero bomo potegnili rdeč trakec, da bomo okrasek obesili na smrekico. Dve skodelici sode in eno skodelico koruznega škroba zmešamo s četrt skodelice vode in v srednje veliki posodi na zmernem ognju segrevamo ter nenehno mešamo.

Zakaj ne bi letos vhoda okrasili z otrokovo umetnino? FOTO: Angelina Zinovieva/Getty Images

Po 5–7 minutah bo zmes začela brbotati. Mešamo še 2–3 minute, da se testo zgosti in poveže. Preložimo ga v stekleno skledo. Pokrijemo z vlažno krpo in pustimo od 30 minut do ene ure, da se ohladi. Nato ga oblikujemo v želeno obliko. Če bomo delali ploščate figure oziroma obeske, ga zvaljajmo, za še lepši videz uporabimo valjar z vzorcem, ki pusti odtis na testu. Uporabimo lahko piškotne modelčke. Ne pozabimo na luknje za obešanje. Okraski ali figure se morajo sušiti najmanj 24 ur, debelejši še dlje. Odlika testa iz sode je nežna belina. Pazimo pri mlajših otrocih, saj je testo neužitno.