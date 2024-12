Mladi najpogostejše žrtve pirotehnike! Tako preprečite najhujše

V luči prihajajočih praznikov prazničnega obdobja se ponovno odpira razprava o varnosti in zakonodaji glede uporabe pirotehničnih izdelkov v Sloveniji. Kljub upadanju števila poškodb strokovnjaki opozarjajo, da nevarnosti ostajajo, zlasti za mlajše uporabnike.

Manj poškodb, najstniki najranljivejši

Po podatkih UKC Ljubljana so poškodbe zaradi pirotehnike v zadnjih letih redkejše, kar pripisujejo učinkovitemu osveščanju. Lani so obravnavali tri poškodbe, sicer pa dolgotrajna statistika kaže na povprečno eno težko poškodbo na sezono.

Poškodbe zaradi pirotehnike so lahko primerljive z vojnimi ranami. FOTO: PR

»Več kot polovica poškodb prizadene roke, tretjina pa glavo, oči in ušesa,« je povedal Simon Herman, dr. med., iz UKC Ljubljana. »Najpogosteje so poškodovani najstniki,« dodaja, ti namreč predstavljajo več kot polovico primerov. »Res hude poškodbe s trajno invalidnostjo pa prizadenejo bolj enakomerno starostni skupini 10-20 in 20-30 let, občasno oz. redko pa so tudi iz drugih,« je povedal zdravnik.

Med letoma 2018 in 2022 je bilo v Sloveniji v urgentnih ambulantah zabeleženih 24 primerov poškodb zaradi pirotehnike, dve osebi pa sta potrebovali bolnišnično zdravljenje.

V primeru prepovedi bi zacvetel črni trg

Strokovnjaki se strinjajo, da je zakonodaja na področju pirotehnike stroga, vendar jo je treba dosledno izvajati. »Popolna prepoved uporabe pirotehnike bi verjetno vodila v razrast črnega trga in uporabo nevarnih, nekontroliranih izdelkov,« opozarja Herman.

Dodaja, da je pomembno uporabljati pirotehnične izdelke v skladu z navodili, stran od množic in brez vpliva alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.

Živali v prazničnem pokanju močno trpijo. FOTO: Photoboyko Getty Images

Podobno stališče izraža tudi prim. dr. Mateja Rok Simon z NIJZ. Poudarja, da bi prepoved prodaje pirotehnike zahtevala dodatne preventivne aktivnosti, saj bi lahko prišlo do porasta nelegalne trgovine.

Uspeh ozaveščanja

Ozaveščevalne kampanje, ki jih izvajajo zdravstvene ustanove, policija in druge organizacije, se izkazujejo kot ključne pri zmanjševanju poškodb. »Četrt stoletja spremljanja te problematike kaže na trend upadanja poškodb zaradi pirotehnike,« izpostavlja Herman.

Posledice uporabe pirotehničnih sredstev. FOTO: Arhiv Andrej Strahovnik

Kljub pozitivnim trendom strokovnjaki opozarjajo, da je previdnost pri uporabi pirotehnike nujna. Nepremišljena uporaba lahko vodi do hudih poškodb, ki pogosto povzročijo dolgotrajne posledice, vključno z invalidnostjo.

Odgovorna uporaba

Ključna je uporaba certificiranih izdelkov, skladna z navodili proizvajalca, ter izogibanje uporabi pod vplivom alkohola. »Previdnost je na prvem mestu. Nesreče lahko preprečimo le z odgovornim ravnanjem,« poudarja Herman.

Praznični čas je čas veselja, a z nepremišljeno uporabo pirotehnike lahko hitro postane čas nesreč. Osveščanje, spoštovanje zakonodaje in previdnost so temelj varnega praznovanja.