Katerih reči ni dobro poklanjati niti v prazničnem času? Pravijo, da prinašajo nesrečo

Praznična darila prinašajo veliko zadovoljstva. Ne le obdarovancu, temveč tudi osebi, ki jih podarja. A da bi veselje trajalo in da tisto, kar je pod smrečico, ne bi slabo vplivalo na odnos ali življenje nasploh, je dobro premisliti, kaj zaviti v darilni papir. Kajti če gre verjeti vražam, nekatera darila prinašajo nesrečo. Sledečih štirih glede na ljudska verovanja ni najbolj pametno podarjati.

Čevlji

Ideja se zdi odlična. Čevlji so uporabni in lahko tudi zelo lepo darilo. Pa naj bodo elegantni salonarji ali udobne superge. Ampak … Če jih podari partner, nakazujejo na to, da bo nekdo kmalu pobegnil iz razmerja. Kar res ni ravno najboljši obet. Še tolažba: če ostajate pri nameri ljubljeni osebi podariti čevlje, jih plačajte z gotovino. S tem se menda izniči urok.

Če čevlje podari partner, nakazujejo na to, da bo nekdo kmalu pobegnil iz razmerja. FOTO: Oska25/Getty Images

Ure

Ure so brezčasne. Naj si bo stenske ali ročne ter so zato na prvi pogled idealen dar. Vendar ne za vraževerne. Ti verjamejo, da podarjena ura prinaša nesrečo. Zlasti, če se tedaj, ko jo nekdo prejme, njeni kazalci ne vrtijo oziroma se kmalu ustavijo.

Vraževerni verjamejo, da podarjena ura prinaša nesrečo. FOTO: Efsunkutlay/Getty Images

Denarnica

Če se boste nekomu odločili podariti denarnico, naj ta ne bo prazna. Vraža namreč pravi, da podarjena prazna denarnica vedno ostane takšna. Zato vanjo položite vsaj kakšen kovanec. Škodovati zagotovo ne more.

Če se boste nekomu odločili podariti denarnico, naj ta ne bo prazna. FOTO: Berkay/Getty Images

Biseri

Klasičen in lep nakit, ki žal ne obljublja sreče. Vsak biser namreč označuje eno solzo. Solz pa v življenje nekoga res ne želite priklicati. Razen seveda, če gre za solze sreče.

Povzeto po Miss7.