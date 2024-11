Izdelajmo adventni venček

Prva adventna nedelja je pred vrati, s tem pa tudi priložnost, da z najmlajšimi ustvarimo adventni venček, predvsem pa spomine, damo krila otroški domišljiji in kreativnosti ter v dom vnesemo duh pričakovanja božiča.

Tradicionalni je spleten iz zimzelenih vej, ki simbolizirajo življenje in Jezusov prihod, ima štiri svečke, navadno vijolične ali bele, ki jih postopoma prižigamo vsako nedeljo do 25. decembra, ter nima dodatnega okrasja. Dandanes so na voljo iz vseh mogočih materialov, oblik, stilov, lahko so bogato okrašeni, že kičasti, na njih so pentlje, bunkice, storži ... Kakšnega bomo naredili, je odvisno od naše volje, idej, možnosti in konec koncev starosti otrok, razmislimo tudi, ali ga bomo obesili na vrata ali bo stal na mizi.

Brez blišča ne gre

Če smo ljubitelji narave, bomo osnovne sestavine nabrali zunaj, brez vsaj malce blišča pa seveda ne bo šlo. V gozdu torej naberemo storže, zimzelene vejice, krasno se obnesejo denimo cipresine, si priskrbimo osnovo, lahko je iz stiropora, slame, vej ali izrezana iz kartona, in okraske. Iz kartona izrežemo debelejša kroga in ju zlepimo skupaj, da je osnova bolj trdna. Nanjo lahko malček lepi na kvadratke narezane liste kolaž papirja v temno in svetlo zeleni, da je karton čim bolj prekrit. Olepša ga lahko z nabranim naravnim materialom, pa z miniaturnimi pom pom cofki iz trgovine za ustvarjanje, perlicami, nalepkami z božično-novoletnimi motivi, zvezdicami, bunkicami, lahko mu pomagamo narediti obročke iz kosmate žičke, da jih nalepi nanj. Če imamo doma pomarančo ali limono, ki se je nihče ne loti, jo narežemo na tanke rezine in posušimo v pečici – dobimo super naravni okrasek, ki povrhu še diši.

Naj ga otrok okrasi s perlicami, zvezdicami, bunkicami.

Osnova je lahko iz stiropora, malček naj jo prekrije z na kvadratke narezanimi listi zelenega kolaž papirja. FOTO: Angelina Zinovieva/Getty Images

Najmlajši bodo uživali v zatikanju zimzelenih vejic za vrvico, ki smo jo napeljali okoli oboda iz kartona, še lažje pa je, da jim priskrbimo pleteno gnezdo – zatikanje jim bo v veliko veselje, ko pridejo na vrsto okraski, naj jih razporedijo po svojem okusu, mi pa jih pritrdimo s pištolo za vroče lepljenje ali lepilom. Če imamo doma ostanke volne, lahko osnovo v obliki kroga, najbolj se obnese iz stiropora, ovijemo vanjo. Okrasimo z mini cofki, kakšno pentljico, piškotkom ali liziko ki smo jo izrezali iz filca ...

Pomarančo ali limono narežemo na tanke rezine in posušimo v pečici – dobimo super okrasek, ki povrhu še diši. FOTO: Anda Mikelsone/Getty Images

Okrasek za darilo

Venček, vključno z okraski, lahko v celoti naredimo iz slanega testa, le več etap bo potrebnih. Zmešamo skodelico vode, dve skodelici moke, skodelico soli in žlico olja, da dobimo plastelinu podoben material. Razvaljamo ga in otroku ponudimo modelčke za piškote, najbolje z aktualnimi motivi, iz njega lahko izrežemo tudi obod, na katerega bomo pozneje prilepili okraske. Ko so oblike suhe, naj jih otrok pobarva s tempera barvicami, sledi še lepljenje na osnovo. S to tehniko lahko naredijo tudi okraske za božično-novoletno smrečico, v tem primeru ne smemo pozabiti narediti luknjice za vrvico, ali jih zavijemo in bodo unikatno darilce za babico in dedka.

Venček, vključno z okraski, lahko v celoti naredimo iz slanega testa.

Izdelki seveda ne bodo popolni, a ravno to je tisto, kar šteje, popolni so na svoj način, otrok zmore marsikaj, če ga usmerjamo, predvsem pa gre za kakovostno preživljanje skupnega časa – in naj bo takšnih aktivnosti čim več.